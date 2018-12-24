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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные города для поездок в зимние каникулы

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Петербург назван самым популярным городом для туристических поездок с детьми в новогодние каникулы. Таковы данные российского сервиса Tvil.ru, который составил рейтинг на основе данных по бронированию жилья.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В первую пятерку вошли также Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.

В Северную столицу, по данным сервиса, туристы с детьми приезжают в зимние каникулы в среднем на шесть дней и тратят на аренду жилья порядка 3,5 тысячи рублей в сутки. В Петербурге путешественники проводят в среднем пять с половиной суток.

Дешевле всего туристам обойдется жилье в Нижнем Новгороде, семья с детьми сможет снять в городе отель за 2,6 тысячи рублей в сутки. А самый дорогой отдых в Москве. Средняя стоимость бронирования в столице составляет 4,3 тысячи рублей в сутки.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Карелия Петрозаводск ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Москва ПФО Татарстан Казань
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