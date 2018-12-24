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24.12.2018 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Торт попал под суд

Обладатели авторских прав на героев популярных мультфильмов судятся с кондитерами
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Две петербургские компании, которым принадлежат авторские права на героев популярных мультфильмов, массово судятся с кондитерскими предприятиями Архангельской области. Правообладатели требуют компенсации за использование изображений своих персонажей на тортах.
Придумала фрекен Бок Астрид Линдгрен, мультфильм снял режиссер Борис Степанцев, а озвучила домоправительницу Фаина Раневская. Кому принадлежат авторские права на фрекен Бок? Фото: РИА Новости Придумала фрекен Бок Астрид Линдгрен, мультфильм снял режиссер Борис Степанцев, а озвучила домоправительницу Фаина Раневская. Кому принадлежат авторские права на фрекен Бок? Фото: РИА Новости
Придумала фрекен Бок Астрид Линдгрен, мультфильм снял режиссер Борис Степанцев, а озвучила домоправительницу Фаина Раневская. Кому принадлежат авторские права на фрекен Бок? Фото: РИА Новости

- Клиент сказал, что хочет порадовать детей из интерната, и заказал торты с персонажами мультфильмов, - сообщила директор северодвинского предприятия Полина Машенькина. - Мы думали, что делаем доброе дело, а в итоге оказались нарушителями и получили иск на 600 тысяч рублей. Таких тортов нет у нас в продаже, они изготавливаются по индивидуальным заказам к детским праздникам. Обычно родители сами приносят изображения на флешках, присылают по электронной почте или дают готовые съедобные картинки.

Фото: kinopoisk.ru
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Как правило, Фемида встает на сторону правообладателей. Но суд вправе уменьшить сумму компенсации, если ответчик обратился с соответствующим заявлением и обосновал необходимость ее снижения. Но чаще всего такие дела заканчиваются мировым соглашением. С начала года арбитраж Поморья рассмотрел уже 53 таких иска к кондитерам и продавцам игрушек. В 41 случае требования удовлетворены полностью или частично. Десятки аналогичных дел можно найти на сайтах арбитражных судов Вологодской, Псковской, Новгородской областей и других регионов.

Ответчики не отрицают факт коммерческого использования героев, но считают недопустимыми провокационные контрольные закупки. Ведь если бы правообладатель сам не заказал торт с картинками, то и нарушения бы не было. Причем истец не выходит на кондитеров с предупреждением или коммерческим предложением, а сразу подключает юристов.

- Мы считаем, что в таких случаях имеет место недобросовестное поведение и злоупотребление правом, - отмечает директор юридической компании Андрей Гуранич. - При этом правообладатели явно не ставят целью пресечение и предотвращение нарушений, поскольку специально заказывают изделия с изображением персонажей.

Компетентно

Юрист мультипликационной студии "Союзмультфильм" Антон Стружков рассказал "РГ" о тонкостях, с которыми могут столкнуться желающие использовать образы любимых персонажей мультфильмов.

"Обладатель прав на аудиовизуальное произведение, в данном случае на мультфильм, имеет права и на отдельных персонажей, ведь они являются частью большого произведения. Вне всякого сомнения, у правообладателя, который может как разрешить, так и не разрешить использовать образы героев, есть основания для обращения в суд с претензией", - подчеркнул собеседник "РГ".

"Правообладатель всегда только один, только с ним нужно заключать лицензионный договор. К примеру, у мультфильма может быть много авторов - среди них и композитор, и художник. Но именно то лицо, которое организовало создание аудиовизуального произведения, в данном случае - студия, является правообладателем", - рассказал Антон Стружков. Так, например, правообладателем Золотой коллекции "Союзмультфильма", куда вошли любимые с детства мультфильмы "Крокодил Гена и Чебурашка", "Винни-Пух" или "Возвращение блудного попугая", является только студия.

Подготовила Мария Воронова

Между тем

Автор знаменитого олимпийского Мишки художник Виктор Чижиков рассказал корреспонденту "РГ", что юридически авторские права на символ Олимпиады-80 так и не были оформлены.

- Мне предложили подписать документы, что я выполнил работу под названием "Забавный медвежонок", и официально выдали 1300 рублей в кассе Олимпийского комитета и еще какие-то деньги пришли на книжку. В общей сложности я получил порядка двух тысяч рублей. Хотя процентов 90 олимпийской пропаганды взвалил на себя талисман.

Президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин в августе 1977 года побывал в Москве на выставке, на которой было представлено 64 мишки. Он смотрел, смотрел и вдруг прямо у моей работы остановился и сказал: "Так вот же он!". Из Олимпийского комитета позвонили только через месяц: "Поздравляем, ваш медведь утвержден". Вот и вся краткая биография медведя. После Олимпиады-80 образ Мишки потом тиражировали по всему миру. Я не удивлялся, когда видел его в другом обличье. В виде флакона духов, например. Или на коробке спичек. А в Праге мой Мишка рекламирует Музей коммунизма. Причем изображен на плакате с автоматом Калашникова.

Подготовила Ирина Варламова

Кстати

За присвоение авторства, то есть плагиат, если это причинило крупный ущерб автору, в тюрьму не отправят. За такое предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные - до года. Обязательные работы отбывают в свободное время. Исправительные: по месту основной работы, отдавая с зарплаты определенный процент государству. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, грозят примерно такими же наказаниями. Если "незаконное использование объектов авторского права" произошло в крупном размере или организованной группой лиц, осужденные могут отправиться в колонию на срок до шести лет. За полгода за плагиат был осужден 1 человек, за незаконное использование объектов авторского права - 167 человек.

Подготовил Владислав Куликов

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область Архангельск Защита авторских прав
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