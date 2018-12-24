Две петербургские компании, которым принадлежат авторские права на героев популярных мультфильмов, массово судятся с кондитерскими предприятиями Архангельской области. Правообладатели требуют компенсации за использование изображений своих персонажей на тортах.

- Клиент сказал, что хочет порадовать детей из интерната, и заказал торты с персонажами мультфильмов, - сообщила директор северодвинского предприятия Полина Машенькина. - Мы думали, что делаем доброе дело, а в итоге оказались нарушителями и получили иск на 600 тысяч рублей. Таких тортов нет у нас в продаже, они изготавливаются по индивидуальным заказам к детским праздникам. Обычно родители сами приносят изображения на флешках, присылают по электронной почте или дают готовые съедобные картинки.

Как правило, Фемида встает на сторону правообладателей. Но суд вправе уменьшить сумму компенсации, если ответчик обратился с соответствующим заявлением и обосновал необходимость ее снижения. Но чаще всего такие дела заканчиваются мировым соглашением. С начала года арбитраж Поморья рассмотрел уже 53 таких иска к кондитерам и продавцам игрушек. В 41 случае требования удовлетворены полностью или частично. Десятки аналогичных дел можно найти на сайтах арбитражных судов Вологодской, Псковской, Новгородской областей и других регионов.

Ответчики не отрицают факт коммерческого использования героев, но считают недопустимыми провокационные контрольные закупки. Ведь если бы правообладатель сам не заказал торт с картинками, то и нарушения бы не было. Причем истец не выходит на кондитеров с предупреждением или коммерческим предложением, а сразу подключает юристов.

- Мы считаем, что в таких случаях имеет место недобросовестное поведение и злоупотребление правом, - отмечает директор юридической компании Андрей Гуранич. - При этом правообладатели явно не ставят целью пресечение и предотвращение нарушений, поскольку специально заказывают изделия с изображением персонажей.

Компетентно

Юрист мультипликационной студии "Союзмультфильм" Антон Стружков рассказал "РГ" о тонкостях, с которыми могут столкнуться желающие использовать образы любимых персонажей мультфильмов.

"Обладатель прав на аудиовизуальное произведение, в данном случае на мультфильм, имеет права и на отдельных персонажей, ведь они являются частью большого произведения. Вне всякого сомнения, у правообладателя, который может как разрешить, так и не разрешить использовать образы героев, есть основания для обращения в суд с претензией", - подчеркнул собеседник "РГ".

"Правообладатель всегда только один, только с ним нужно заключать лицензионный договор. К примеру, у мультфильма может быть много авторов - среди них и композитор, и художник. Но именно то лицо, которое организовало создание аудиовизуального произведения, в данном случае - студия, является правообладателем", - рассказал Антон Стружков. Так, например, правообладателем Золотой коллекции "Союзмультфильма", куда вошли любимые с детства мультфильмы "Крокодил Гена и Чебурашка", "Винни-Пух" или "Возвращение блудного попугая", является только студия.

Подготовила Мария Воронова

Между тем

Автор знаменитого олимпийского Мишки художник Виктор Чижиков рассказал корреспонденту "РГ", что юридически авторские права на символ Олимпиады-80 так и не были оформлены.

- Мне предложили подписать документы, что я выполнил работу под названием "Забавный медвежонок", и официально выдали 1300 рублей в кассе Олимпийского комитета и еще какие-то деньги пришли на книжку. В общей сложности я получил порядка двух тысяч рублей. Хотя процентов 90 олимпийской пропаганды взвалил на себя талисман.

Президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин в августе 1977 года побывал в Москве на выставке, на которой было представлено 64 мишки. Он смотрел, смотрел и вдруг прямо у моей работы остановился и сказал: "Так вот же он!". Из Олимпийского комитета позвонили только через месяц: "Поздравляем, ваш медведь утвержден". Вот и вся краткая биография медведя. После Олимпиады-80 образ Мишки потом тиражировали по всему миру. Я не удивлялся, когда видел его в другом обличье. В виде флакона духов, например. Или на коробке спичек. А в Праге мой Мишка рекламирует Музей коммунизма. Причем изображен на плакате с автоматом Калашникова.

Подготовила Ирина Варламова

Кстати

За присвоение авторства, то есть плагиат, если это причинило крупный ущерб автору, в тюрьму не отправят. За такое предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные - до года. Обязательные работы отбывают в свободное время. Исправительные: по месту основной работы, отдавая с зарплаты определенный процент государству. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, грозят примерно такими же наказаниями. Если "незаконное использование объектов авторского права" произошло в крупном размере или организованной группой лиц, осужденные могут отправиться в колонию на срок до шести лет. За полгода за плагиат был осужден 1 человек, за незаконное использование объектов авторского права - 167 человек.

Подготовил Владислав Куликов