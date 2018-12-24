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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)

В городе Багратионовске Калининградской области местные предприниматели напали на бойцов Росгвардии во время празднования корпоратива. Теперь Новый год им придется провести в следственном изоляторе.

Как сообщает Следственный комитет по Калининградской области.четыре индивидуальных предпринимателя выпивали в местном клубе и поссорились. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

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Сотрудники заведения вызвали полицию. На место происшествия прибыли два сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии. Бойцы потребовали от предпринимателей прекратить драку, однако бизнесмены не только не прислушались к этому, но и набросились на сотрудников правоохранительных органов. Бойцов били руками и ногами. Один из сотрудников Росгвардии смог дотянуться до табельного пистолета и выстрелил в нападавшего, который был ближе всего. Пуля попала в ногу. Лишь после этого избиение прекратились.

Сейчас в отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Трое нападавших ближайшие два месяца проведут под стражей. Еще один предприниматель, который принимал не столь активное участие в драке, будет находиться под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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