Пловцы закрыли зимний сезон на традиционном международном турнире "Кубок Владимира Сальникова" в Санкт-Петербурге, который в этом году получил официальный статус ФИНА (Международной федерации плавания).

Обладателями специального авторского приза "Серебряная акула" стали Евгений Рылов и немка Сара Келер. Они показали в своих заплывах лучшие результаты по очкам ФИНА. Рылов, который на недавнем чемпионате мира в 25-метровом бассейне выиграл два "золота", финишировал на 100 м на спине за 49,11, а Келер преодолела дистанцию 400 м кролем за 4.03,30.

Всероссийская федерация плавания также вручила свои награды по итогам года. В номинации "Спортсмен года" победили сразу пять пловцов: Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков и марафонец Кирилл Беляев. Звание лучшей спортсменки досталось Юлии Ефимовой и Анастасии Фесиковой.