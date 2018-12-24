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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Идеален для прогулки

В Калининграде появился необычный турмаршрут
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
В Калининграде блогеры и их подписчики в соцсетях разработали новый пешеходный туристический маршрут. Голосование определило лучшие места для свиданий, пикника и новых открытий, самую андеграундную калининградскую локацию и лучшую городскую панораму. Потом все эти точки нанесли на карту и связали между собой.
Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные города для поездок в зимние каникулы

Пятикилометровый маршрут рассчитан на полуторачасовую прогулку. Туристам предлагают посетить как известные достопримечательности города, так и относительно новые туристические объекты.

Отправной точкой стал стадион "Калининград", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Затем туристам предлагают дойти до набережной "Рыбной деревни", которую пользователи социальных сетей охарактеризовали как лучшее место для свиданий.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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