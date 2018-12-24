В Калининграде появился необычный турмаршрут

В Калининграде блогеры и их подписчики в соцсетях разработали новый пешеходный туристический маршрут. Голосование определило лучшие места для свиданий, пикника и новых открытий, самую андеграундную калининградскую локацию и лучшую городскую панораму. Потом все эти точки нанесли на карту и связали между собой.

Названы самые популярные города для поездок в зимние каникулы Пятикилометровый маршрут рассчитан на полуторачасовую прогулку. Туристам предлагают посетить как известные достопримечательности города, так и относительно новые туристические объекты. Отправной точкой стал стадион "Калининград", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Затем туристам предлагают дойти до набережной "Рыбной деревни", которую пользователи социальных сетей охарактеризовали как лучшее место для свиданий.