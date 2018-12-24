В Петербурге отметили юбилей знаменитого фотографа Валерия Плотникова

В Доме актера состоялся творческий вечер знаменитого петербургского фотографа Валерия Плотникова. Таким образом отметил 75-летний юбилей мастер портрета, свидетель "уходящей эпохи", которого режиссер Григорий Козинцев назвал "фотографом – режиссером", а поэт Андрей Вознесенский придумал: "фото – Граф".

Его "моделями" были многие выдающиеся личности XX столетия: Майя Плисецкая, Сергей Довлатов, Сергей Параджанов, Лиля Брик, Аркадий Райкин, Евгений Евтушенко, Дмитрий Лихачев, Михаил Ульянов, Андрей Миронов… Это общепризнано: самые лучшие портреты Владимира Высоцкого и Марины Влади, Ефима Копеляна, Булата Окуджавы, Александра Дольского сделал Валерий Плотников. Перечислять громкие имена можно долго. Легче, наверное, назвать тех, кого мастер не запечатлел.

"Плотникову - 75?! Не может быть! Да вы что? Неужели?" - раздавалось то и дело.

Многие зовут его просто "Валера", без отчества. Почему выглядит гораздо моложе этих лет? Потому что по-прежнему работает много, молод душой.

На вечер пришли заслуженные и народные артисты, руководители театров и много фотографов. Рассматривали портреты: настоящей кинодивы Елены Соловей, любимого актера Ефима Копеляна - из прошлого БДТ, и нынешнее время - худрук театра Андрей Могучий, актриса МДТ Лиза Боярская…

Ведущий вечера Андрей Максимков напомнил, что "главная задача любого юбилея - как можно меньше давать говорить юбиляру". И заговорили герои альбомов: актеры Зоя Виноградова, Борис Смолкин, Ирина Мазуркевич, Леонид Мозговой, драматург Вячеслав Вербин, сценарист Юрий Клепиков, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Щеглов, журналист, телеведущий Сергей Шолохов …

- Валера вписал меня в историю петербургского театра одним нажатием клавиши на фотоаппарате, - отметил Вячеслав Вербин.

- Я пришла попросить автограф у Мастера, - призналась Ирина Мазуркевич. - Много лет назад он снимал меня, из этой фотографии была сделана открытка, черно-белая, "Артисты советского кино", и она продавалась в киосках "Союзпечати". У меня в то время еще совсем немного фильмов было.

- А меня Володя Высоцкий попросил тогда: "Сними Иру, замечательная актриса", - вспомнил Плотников.

Весело шел вечер. Шутки, театральные байки, анекдоты про артистов. Поди пойми, где легенда, а где чистая правда. Например, про Додина и Соловьева, воспитанников ТЮТа (Театр Юношеского Творчества в ленинградском Дворце пионеров. -"РГ"). Будто бы Лёва Додин и Сережа Соловьев (впоследствии ставшие известными режиссерами) были осветителями, светили на сцену, где играл артист Плотников! К слову, на вечер принесли цветы от Додина, находившегося в это время вдали от Петербурга.

В "закромах" юбиляра много "жемчужин" (отснятых героев и историй про них). Например:

- Леночка Соловей проходила пробы на фильм "Дубровский", а справа на снимке - большой палец... знаете, чей? Самого Рустама Хамдамова (предполагалось, что он будет художником на этом фильме): он держит фон, на котором снималась Лена. Платье ее сделано из газовой занавески с окна, на груди - мой медальончик. Видите, как приходилось работать, из какого безобразия и "сора" рождалось…

А сколько историй про гардероб Плотникова, который частенько многих выручал - артистам нечего было надеть на съемку!

- "Ефим Закадрович", как прозвали Копеляна после "17 мгновений весны", в моем плаще, моем шарфе. И Евстигнеев, и Дворжецкий - старший потом снимались в этом плаще. Легендарная вещь, доживает свой срок на даче.

А знаменитые плотниковские "водолазки", настоящий дефицит, кто только в них не снимался!

- В первом альбоме - Коля Караченцов, во всем моем. Рубашка, кашемировый свитерок, который мне привезли из Лондона. Даже брюки и обувь - мои. А свитерок потом надевали для съемок Сергей Герасимов, Юрий Трифонов, Олег Ефремов и еще не помню кто…Вот времена были!

Однажды Плотников отправился на съемку вместе с актрисой Антониной Шурановой в четыре утра. На велосипеде:

- Идем по пустому городу. В сторону Зимней канавки, где в свое время Лиза из оперы Чайковского "Пиковая дама" бросилась в воду. Первый солнечный луч. Тоня в длинном платье. Не было собственного автомобиля, поэтому тяжеленную стремянку (нужна для съемки) тащил на себе. Вот это картина маслом!..

- По каждому фото я могу сделать развернутый рассказ, - подчеркнул герой вечера.

А рассказывает он без пафоса, но остроумно, с иронией.

Как Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, назначил съемку на восемь утра.

Как снимал Михаила Барышникова, ведущего солиста Кировского театра оперы и балета (Мариинского) на Дворцовой площади. Высоцкого - с бородой, единственный спектакль актер сыграл в таком виде в Театре на Таганке - "Вишневый сад" Эфроса, роль Лопахина. На следующий день шел "Гамлет" Любимова, и Юрий Петрович заставил Высоцкого сбрить бороду...

Слушать выдающихся художников, собравшихся на вечер Плотникова, одно удовольствие. Например, узнать из первых уст от автора сценария "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Юрия Клепикова о том, как Андрей Кончаловский снимал в конце 60-х этот фильм, как его "положили на полку". В альбоме есть фото Клепикова: "Я и мой давний друг Витя Славкин. Перед спектаклем "Серсо" Анатолия Васильева по пьесе Славкина в театре "Школа драматического искусства". Мне очень нравится эта фотография", - сказал Клепиков.

Леонида Мозгового ("любимый актер Сокурова" - закрепилось за ним "звание") спросили, каково было сниматься у Плотникова.

- Отлично. Не хуже, чем у Сокурова. Это чудо.

А зачем маэстро надел стул на актера?

- Чтобы не было пафоса - "Сокуров, Сокуров!..". Простой, хороший ведь артист, - ответил фотограф.

Плотников снимал Ростроповича, когда ему не было и 40 лет. А однажды подвернулся потрясающий кадр: Ростропович и Собчак прямо из кастрюли ели гречневую кашу (хотя были тарелки), которую принесла, закутав в теплую кофту, чтобы не остыла, Людмила Нарусова.

- У Валерия Плотникова все великие в альбомах, - отметила Зоя Виноградова, прима петербургской Музкомедии. - Я очень горжусь тем, что меня снял такой художник, что побывала у него в кадре!

- А меня ни разу не снял. Почему же? - часто слышит Плотников. А ведь у него в альбомах 427 персонажей!

Прямая речь

Валерий Плотников, фотограф:

- "Девять с половиной" называется мой вечер (Феллини практически отдыхает). Почему? Сделано девять альбомов, а один - под названием "088" - был посвящен Малому драматическому театру и Льву Додину. Но директор театра решил, что им нужен другой - тяжелый, черный альбом, и мой "забодал". В тираже его нет, а жаль, потому что он сделан с любовью к артистам и поклонникам этого театра. Там первая замечательная волна - Игорь Иванов, Сергей Власов, Наталья Фоменко, Сергей Бехтерев, Ирина Селезнева, Игорь Скляр, Наталья Акимова…Не говорю уж про Додина, которого знаю еще с детства, со времен ТЮТа. Удалось снять поколение МДТ, которое сейчас называют средним - Игоря Черневича, Ксению Раппопорт, и далее - Данилу Козловского, Лизу Боярскую.