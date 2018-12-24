В Петербурге покажут ледовое шоу "Щелкунчик-2"

В Петербург приедет ледовое шоу "Щелкунчик-2". Ключевые роли в постановке исполнят звезды мирового фигурного катания Евгений Плющенко и Аделина Сотникова.

Как сообщают организаторы шоу, зрители смогут увидеть на сцене Юлию Липницкую, самую юную в истории фигурного катания олимпийскую спортсменку-одиночницу. В прошлом году девушка завершила спортивную карьеру. Липнцицкая уже успела попробовать себя в роли телеведущей, занялась тренерской деятельностью. Участие в "Щелкунчике-2" стало для нее дебютом в ледовых шоу.

Также зрители смогут увидеть на льду Александра Плющенко, сына Евгения Плющенко.

Звезды фигурного катания будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра.

Зрителей ждут уникальные номера, световые и звуковые эффекты.

Шоу "Щелкунчик-2" будут демонстрировать в Петербурге с 2 по 8 января.