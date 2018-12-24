Для охраны Крымского моста построят пост полиции

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи до конца 2019 года построят стационарный полицейский пост охраны. Его проект получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

Проектная документация предусматривает обустройство территории 0,77 гектара вблизи от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса, у автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Здесь возведут одноэтажное здание поста ДПС, площадку с эстакадой для осмотра автомобилей, навес над стоянкой служебного автотранспорта. Также проект предусматривает прокладку инженерных сетей, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Будет и вольер для содержания служебной собаки.

По итогам экспертизы стоимость объекта оценена в 96,4 миллиона рублей, но она может быть скорректирована с учетом индекс-дефлятора, и после согласования Росавтодор проведет конкурсные процедуры для выбора подрядчика.

Строительство займет около шести месяцев. Создание нового поста ОВД повысит безопасность Крымского моста благодаря современному оборудованию. В частности, предусмотрена система распознавания госномеров автомобилей, автоматическая система управления дорожным движением, видеонаблюдение. Сотрудники ДПС получат всю необходимую технику и будут подключены к сетям связи.