Новости

В областях УрФО школьники не пошли на занятия из-за морозов 11:11
Минобороны доказало превосходство Ту-160 над бомбардировщиком США 11:06
В Ижевске 216 человек эвакуировали из-за задымления в детсаду 11:02
Фото: Как ремонтируют главный авианосец США 11:02
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из леса 10:55
В Минске представили книги журналистов "РГ" об известных людях 10:55
Видео: В Нижнем Тагиле составили новогоднюю елку из автомобилей 10:45
Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве 10:43
Названы наименее закредитованные регионы России 10:31
В Челябинске при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек 10:30
Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили "противника" в Зауралье 10:29
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте 10:24
В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка в утонувшей машине 10:23
В крупном ДТП в Татарстане погиб ребенок 10:19
СК уточнил данные о пострадавших при сходе вагонов под Туапсе 10:19
Канатная дорога на Воробьевых горах стала платной 10:11
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и младенец 10:10
В Новосибирской области "убитый" таксист сдал в полицию душителей 10:09
РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами 09:56
Самолет с пассажирами вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси 09:54
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать фейерверк 09:47
В Сибири ученые рассчитали скорость передвижения Деда Мороза 09:41
Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 10:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы наименее закредитованные регионы России

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Крым и Севастополь оказались наименее закредитованными регионами России. Такие выводы сделало агентство РИА Рейтинг, изучив данные Центробанка РФ и Росстата, пишет РИА Новости.

Закредитованность населения оценивалась, как отношение задолженности населения перед финучреждениями к годовой зарплате одного работника минус НДФЛ. В Крыму и Севастополе это отношение оказалось наименьшим в стране - соответственно 10,8 и 11,1 процента. Для сравнения, в Калмыкии, которая замыкает тройку аутсайдеров в рейтинге, закредитованность достигает 83 процентов, в Адыгее, - 69 процентов.

В Крыму реальные доходы населения вырастут быстрее, чем на материке

Низкий уровень закредитованности в Крыму и Севастополе эксперты связывают с двумя факторами: сравнительно недавним вхождением в состав РФ и отсутствием на полуострове ведущих банковских структур, что ограничивает кредитные предложения.

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего у Крыма и Севастополя второе и третье места. На одного работника приходится соответственно 32 и 35 тысяч рублей долга перед банками. Лидируют по этому показателю в России северные регионы: например, в Ямало-Ненецком АО на одного работника приходится 422 тысячи рублей долга, Ханты-Мансийском АО - 403, Республике Саха - 361 тысяча.

Кстати, по информации отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России, за 9 месяцев в Крыму банки выдали 74,9 миллиарда рублей кредитов, из которых 24,3 миллиарда рублей (или 32 процента от общего объема) - населению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост более чем в два раза.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь ЮФО Калмыкия ЮФО Адыгея УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
В США приостановка работы правительства может затянуться до января