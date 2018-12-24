Названы наименее закредитованные регионы России

Крым и Севастополь оказались наименее закредитованными регионами России. Такие выводы сделало агентство РИА Рейтинг, изучив данные Центробанка РФ и Росстата, пишет РИА Новости.

Закредитованность населения оценивалась, как отношение задолженности населения перед финучреждениями к годовой зарплате одного работника минус НДФЛ. В Крыму и Севастополе это отношение оказалось наименьшим в стране - соответственно 10,8 и 11,1 процента. Для сравнения, в Калмыкии, которая замыкает тройку аутсайдеров в рейтинге, закредитованность достигает 83 процентов, в Адыгее, - 69 процентов.

Низкий уровень закредитованности в Крыму и Севастополе эксперты связывают с двумя факторами: сравнительно недавним вхождением в состав РФ и отсутствием на полуострове ведущих банковских структур, что ограничивает кредитные предложения.

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего у Крыма и Севастополя второе и третье места. На одного работника приходится соответственно 32 и 35 тысяч рублей долга перед банками. Лидируют по этому показателю в России северные регионы: например, в Ямало-Ненецком АО на одного работника приходится 422 тысячи рублей долга, Ханты-Мансийском АО - 403, Республике Саха - 361 тысяча.

Кстати, по информации отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России, за 9 месяцев в Крыму банки выдали 74,9 миллиарда рублей кредитов, из которых 24,3 миллиарда рублей (или 32 процента от общего объема) - населению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост более чем в два раза.