На Кубани сель стал причиной схода электрички с рельсов

Новости

Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии 21:48
Припарковаться у больниц в Москве будет проще 21:40
ФАС поручила провести проверку цен на металлопрокат и трубы 21:22
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат 21:11
Кабмин подготовит предложения о восстановлении компаниями поставок топлива 21:10
"Большая четверка" объединится для развития сетей 5G 20:46
Московский метрополитен будет продавать старые указатели 20:32
Севастополь подпишет торговое соглашение с сирийским Тартусом 19:55
На Павелецком направлении переименуют две станции 19:52
В Тольятти найдена убитой 16-летняя девушка 19:50
Анкара заявила о готовности продолжать борьбу с террористами в Сирии 19:49
Ступени храма Вооруженных сил отольют из трофеев вермахта 19:41
Косачев увидел признаки "украинизации" Британии 19:37
Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии 19:36
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте 19:31
Орешкин поручил новому главе Росимущества бороться с коррупцией 19:17
Пробки в Москве достигли 10 баллов 19:15
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии 18:59
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 18:46
Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге 18:35
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества 18:35
СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо 18:13
Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума 18:06
Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд 17:56
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
24.12.2018 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Песок сбил

На Кубани сель стал причиной схода электрички с рельсов
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Следователи и прокуратура проверяют инцидент со сходом с рельсов двух вагонов пассажирской электрички в Туапсинском районе Краснодарского края. Жертв удалось избежать, однако пострадавшие все-таки есть.

Инцидент произошел в понедельник ранним утром близ станции Навагинской под Туапсе. Первые вагоны состава, следовавшего из Белореченска в Гойтх, ушли за пределы железнодорожного полотна и оказались на насыпи между рельсами и автомобильной дорогой.

Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные города для поездок в зимние каникулы

- Произошел обвал песчано-глиняной смеси на железную дорогу. В результате вагоны сошли с рельс, - сообщил начальник Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Павел Иванов. - К счастью, жертв нет.

Позже выяснилось, что в момент ЧП в составе из четырех вагонов находилось 27 пассажиров и два проводника. Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, за помощью к медикам обратились четыре человека. Часть с переломами, другие с различными ушибами. Однако от госпитализации отказались все.

На движение поездов инцидент не повлиял, так как произошел на путях, которые не используются для перевозки основного пассажиропотока региона железнодорожным транспортом. Все находившиеся в сошедшей с рельсов электричке пассажиры были доставлены к пунктам назначения автобусами.

На месте трудятся 76 человек и 15 единиц специальной техники. Предстоит поднять вагоны и привести в порядок железнодорожное полотно. Для ликвидации последствий пригнали и восстановительные поезда со стороны Туапсе и Белореченска.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя