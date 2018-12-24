На Кубани сель стал причиной схода электрички с рельсов

Следователи и прокуратура проверяют инцидент со сходом с рельсов двух вагонов пассажирской электрички в Туапсинском районе Краснодарского края. Жертв удалось избежать, однако пострадавшие все-таки есть.

Инцидент произошел в понедельник ранним утром близ станции Навагинской под Туапсе. Первые вагоны состава, следовавшего из Белореченска в Гойтх, ушли за пределы железнодорожного полотна и оказались на насыпи между рельсами и автомобильной дорогой.

- Произошел обвал песчано-глиняной смеси на железную дорогу. В результате вагоны сошли с рельс, - сообщил начальник Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Павел Иванов. - К счастью, жертв нет.

Позже выяснилось, что в момент ЧП в составе из четырех вагонов находилось 27 пассажиров и два проводника. Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, за помощью к медикам обратились четыре человека. Часть с переломами, другие с различными ушибами. Однако от госпитализации отказались все.

На движение поездов инцидент не повлиял, так как произошел на путях, которые не используются для перевозки основного пассажиропотока региона железнодорожным транспортом. Все находившиеся в сошедшей с рельсов электричке пассажиры были доставлены к пунктам назначения автобусами.

На месте трудятся 76 человек и 15 единиц специальной техники. Предстоит поднять вагоны и привести в порядок железнодорожное полотно. Для ликвидации последствий пригнали и восстановительные поезда со стороны Туапсе и Белореченска.