Под Туапсе из-за селя сошли с рельсов два вагона электрички

В Туапсинском районе Краснодарского края близ станции Навагинская сошли с рельсов два вагона электрички. По предварительным данным, ЧП произошло в результате схода селя. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

- Всего в составе было четыре вагона. Внутри находились 27 человек, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, погибших нет, пострадали три человека. Все они с различными травмами доставлены в больницу. На движение же поездов инцидент не повлияет.