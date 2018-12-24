Севастополь подпишет торговое соглашение с сирийским Тартусом

В январе 2019 года делегация из Севастополя посетит сирийский портовый город Тартус, чтобы подписать торговое соглашение. Об этом сегодня сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Планируем 15-17 января туда поехать и подписать соглашение с Тартусом, согласовывается встреча с Башаром Асадом, - рассказал Овсянников. - Соглашение в основном будет касаться перевалки грузов через порты Тартуса и Севастополя - продуктов питания, зерна, строительных материалов, а также использования портовой инфраструктуры Тартуса и Севастополя. Там находится подразделение нашего флота, поэтому в таком ключе будем развивать сотрудничество.