В Крыму вырастут тарифы на газ

С 1 января 2019 года в Крыму вырастут тарифы на природный газ, реализуемый населению ГУП РК "Крымгазсети". Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам республики.

В соответствии с приказом Госкомцен РК одна тысяча кубических метров газа будет стоить 4827,08 рубля при потреблении до 3,5 кубометров в год и 8627,48 рубля - свыше 3,5 кубометров. С 1 июля 2019 года стоимость тысячи кубических метров в первом случае составит 5187,11 рубля, а во втором - 8652,71.

В итоге с начала года тариф вырастет на 8,4 процента, а с 1 июля - на 7,5.

В комитете пояснили, что рост обусловлен увеличением ФАС России оптовой цены на газ, добываемый ГУП РК "Черноморнефтегаз". Таким образом оптовую цену ведомство доводит до средней в Южном федеральном округе.