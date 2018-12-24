В Ростове осуждены члены бахчисарайской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которая была запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

Террористическая ячейка действовала в Крыму на территории города Бахчисарай. Четверо уроженцев ближнего зарубежья, участвовавшие в ее деятельности, приговорены к длительным срокам.

Как рассказала сотрудница пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда Виктория Мищенко, в декабре 2015 года один из подсудимых организовал в Бахчисарае ячейку "Хизб ут-Тахрир". В нее вошли также трое мужчин, оказавшихся на скамье подсудимых. Они разделяли убеждения главы ячейки о необходимости устранения неисламских правительств и поэтапного установления на территории РФ исламского государства.

Организатор проводил собрания террористической организации. В них участвовали остальные фигуранты дела. Также принимались попытки привлечь в деятельность ячейки и других людей. При этом через интернет он переписывался с неустановленными лицами. В переписке он отчитывался о количестве новых членов, вовлеченных в запрещенную организацию.

Суд признал всех четверых виновными в участии в террористической ячейке, а также в попытке государственного переворота. Организатор ячейки приговорен к семнадцати годам лишения свободы. Остальные получили по девять лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В пресс-службе уточнили, что трое осужденных - родом из Узбекистана, а еще один приехал в Крым из Таджикистана.