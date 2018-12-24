В ростовский зоопарк из Дании приехал карликовый бегемот

В зоопарк Ростова-на-Дону из Дании прибыла самочка карликового бегемота по кличке Найма. Животное прошло карантин и будет представлено жителям города 26 декабря на открытии всесезонной экспозиции "Животные Африки".

Как сообщает пресс-служба зоологического сада, Найма родилась в зоопарке города Ольборг в Дании, и была передана в Ростов-на-Дону в рамках Европейской программы по разведению исчезающих видов животных.

Отметим, что в Ростовском зоопарке содержатся свыше пяти тысяч животных. Из них 105 видов занесены в Kpacнyю книгy Международного союза охраны природы. Площадь зоопарка составляет более 50 гектаров.