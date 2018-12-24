Новости

Документы о рабском труде женщин в мордовской колонии передали в СК 18:59
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 18:46
Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге 18:35
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества 18:35
СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо 18:13
Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума 18:06
Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд 17:56
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае 17:51
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции 17:50
Минтранс разъяснил порядок переоформления "невозвратных" ж/д билетов 17:38
В ростовский зоопарк из Дании приехал карликовый бегемот 17:35
Техасская нефть подешевела до 45 долларов впервые с июля 2017 года 17:33
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 17:17
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС 17:16
В СК переданы материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии 17:15
В Москве открылась выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера" 17:05
Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом 17:02
Беларусь заработала на экспорте медуслуг более 40 миллионов долларов 17:00
Россиян призвали быть осторожными в Индонезии в связи с угрозой терактов 16:59
Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова 16:50
В Челябинске "КамАЗ" протаранил переполненную маршрутку 16:45
В Москве открылся первый музей Александра Солженицына 16:45
В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости 16:44
Соучастника атаки на Charlie Hebdo будут судить во Франции 16:43
В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом "Миротворец" 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
24.12.2018 17:35
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В ростовский зоопарк из Дании приехал карликовый бегемот

Текст: Николай Грищенко
Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В зоопарк Ростова-на-Дону из Дании прибыла самочка карликового бегемота по кличке Найма. Животное прошло карантин и будет представлено жителям города 26 декабря на открытии всесезонной экспозиции "Животные Африки".

Фото: Наталья Саванкова
Как минский зоопарк "удочерил" брошенную цирком медведицу

Как сообщает пресс-служба зоологического сада, Найма родилась в зоопарке города Ольборг в Дании, и была передана в Ростов-на-Дону в рамках Европейской программы по разведению исчезающих видов животных.

Отметим, что в Ростовском зоопарке содержатся свыше пяти тысяч животных. Из них 105 видов занесены в Kpacнyю книгy Международного союза охраны природы. Площадь зоопарка составляет более 50 гектаров.

В мире Европа Дания Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя