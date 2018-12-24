В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда во всех видах общественного транспорта Севастополя вырастет с 1 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Тариф вырастет на два рубля с 1 января и затем будет повышаться на рубль каждый год, - сообщил Овсянников. - Это условие мы закладываем при проведении конкурсов на обслуживание маршрутов.

Он пояснил, что сегодня стоимость проезд в городском транспорте ниже экономически обоснованного тарифа. Разница компенсируется перевозчикам из бюджета. Однако тариф будет постепенно повышаться в течение пяти лет, на которые заключаются контракты.

Согласно приказу департамента городского хозяйства Севастополя, с нового года проезд в троллейбусах будет стоить 19 рублей за наличные и 16 рублей при оплате единой городской картой Севастополя (ЕГКС), в автобусах - 17 и 20 рублей соответственно.

Билет на катер за наличные обойдется в 24 рубля, на паром - 30 рублей, а по ЕГКС можно проехать по морю за 22 рубля.