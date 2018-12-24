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24.12.2018 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Замгубернатора Севастополя по соцвопросам ушел в отставку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов, курировавший социальную сферу, ушел в отставку по собственному желанию. Его заменит депутат Заксобрания Севастополя Иван Кусов.

- Решение связано с личными обстоятельствами, - сообщил сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Юрий Кривов давно просил его отпустить, но мы договорились, что он доработает до конца года.

Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору

Кривов работал вице-губернатором Севастополя с сентября 2016 года, перейдя с должности зампреда правительства Пензенской области. Это уже четвертый замгубернатора, покинувший правительство Севастополя за последние два года.

- Это давно вызревшее решение личного, семейного характера, - прокомментировал чиновник свою отставку. - Для меня было честью работать в Севастополе.

С работой Юрия Кривова в Севастополе был связан скандал с отравлением детей в детском лагере "Ласпи". Его поспешно открыли, не приведя в должное санитарное состояние пищеблок. Кривов контролировал устранение нарушений и повторное открытие учреждения.

Овсянников также сообщил, что должность Кривова достанется Ивану Кусову, который сейчас совмещает работу директором севастопольского филиала МГУ с обязанностями депутата Заксобрания. Овсянников назвал его "проектно-ориентированным менеджером".

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- После всех согласований и сложения депутатских полномочий он приступит к работе, - сообщил губернатор.

Кусов был избран депутатом в сентябре 2017 года на довыборах в Законодательное собрание по одномандатному округу номер 3. Он баллотировался от "Единой России" и набрал 48 процентов голосов.

Досье "РГ"

Иван Кусов родился 24 января 1987 года в Семипалатинске. В 2008 году окончил факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "государственное и муниципальное управление", где затем работал преподавателем кафедры экономической теории, экономики инновационного развития. В 2014 году стал заместителем директора по развитию филиала МГУ в Севастополе, а через год возглавил филиал. Женат, воспитывает двоих детей.

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