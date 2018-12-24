Екатеринбург заполонили незаконные ларьки с пиротехникой

Однотипные яркие ларьки с пиротехникой появились почти в каждом квартале уральской столицы. Причем большинство их них установлены незаконно. В рейды по точкам торговли вышли только общественники.

- Ларек установили прямо рядом с нашим домом, кабель протянули к подъезду. Даже огнетушителя у продавца нет. А если рванет? - беспокоится екатеринбурженка Ольга Саврасова.

С нестационарными объектами торговли мэрия Екатеринбурга воюет не первый год, никак однако не выделяя сезонную продажу пиротехники.

- Каждый год на полтора месяца все это превращается в неконтролируемый процесс - новые киоски появляются ежедневно, - признает глава городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева. - Нам выделяют средства на вывоз незаконно размещенных объектов, до конца года вывезем порядка 20 объектов.

Но один только рейд "Народного контроля" выявил четыре десятка незаконных ларьков с пиротехникой, по каждому факту общественники составили обращение в прокуратуру. Вот только пока суд да дело, демонтируют отдельно взятый ларек только через два месяца, а "взрывная" прибыльная торговля "свернется" уже в начале наступающего года. Возможно, постановление, которое "развяжет руки" пожнадзору, издаст и мэрия Екатеринбурга: но пока, как сообщили в администрации, глава города еще только собирается подписать документ о введении в городе особого противопожарного режима.