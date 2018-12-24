Объем поддержки свердловского малого бизнеса увеличат в десять раз

В 2019 году на развитие малого и среднего бизнеса Среднего Урала планируется направить 1,14 миллиарда рублей, 1,06 миллиарда из них - из федерального бюджета. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, это в десять раз больше, чем в 2018-м.

- Напомню, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу к 2024 году увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВРП до 3 триллионов рублей и повысить занятость в этом сегменте до 700 тысяч человек, - отметила Казакова.

По ее словам, увеличение финансирования поспособствует росту количества таких предприятий. В соответствии с федеральной нормативной базой по развитию малого и среднего предпринимательства, в регионе разработаны пять документов, которые должны облегчить жизнь "малышам". Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла отметил, что они станут основой для работы на ближайшие шесть лет.

- Мы планируем продолжать поддержку социальных проектов, потенциальных и действующих экспортеров, интересно попробовать направление франчайзинга: обучение бизнеса и помощь в создании новых франшиз. Со следующего года хотим модернизировать бизнес-процессы, чтобы ускорить процедуру выдачи финансовой поддержки с нескольких недель до нескольких дней. Обязательно появятся новые финансовые инструменты для участников закупок и тендеров", - сказал Сулла.

Справка "РГ"

Свердловская область занимает пятое место в РФ по количеству малых и средних предприятий: в регионе зарегистрированы 202,4 тысячи субъектов. Сегодня предприниматели могут получить финансовую поддержку в виде поручительств по кредитам, льготных кредитов и займов. Они могут обратиться за консультациями, пройти курсы повышения квалификации, обратиться за помощью по выходу на внешние рынки. Появляются и новые меры, например, с 2018 года, бизнесмены, работающие в моногородах, могут получить кредит по сниженной ставке.