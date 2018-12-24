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24.12.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Семь человек обратились за медицинской помощью после пожара в девятиэтажном доме на северо-западе Челябинска. Один из погорельцев госпитализирован, сообщили в понедельник в минздраве региона.

Фото: МЧС по Пермскому краю
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- Сегодня утром три бригады скорой помощи выезжали на пожар на улице Молодогвардейцев в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К медикам обратились семь человек, состояние шести из них признано удовлетворительным, госпитализация им не потребовалась. Один из пострадавших, 51-летний мужчина, доставлен в больницу скорой помощи с ожогами 1-2 степени и отравлением продуктами горения. Детей и беременных женщин среди обратившихся не было.

По данным ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило сегодня в 8.05 утра. В связи с тем, что горела квартира на девятом этаже, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Локализовать открытое горение удалось в 8.53. Причины пожара устанавливаются, отметили в ведомстве.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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