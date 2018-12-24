В регионах УрФО из-за морозов отменили занятия в школах

Из-за суровых морозов, которые пришли в регион, уроки отменили в школах Курганской и Тюменской областей, а также в Югре.

В Шадринске занятия решили отменить у учащихся 1-6 классов первой смены, во вторую смену в школу не пойдут второклассники, сообщает сайт городской администрации.

На городском сайте Кургана размещено объявление о том,что во вторую смену отменили все занятия. Согласно прогнозу погоды, температура в городе опустилась ниже 31 градуса.

В Тюмени почти 30 градусов мороза, и уроки будут только у десятиклассников и одиннадцатикласников. Об этом сообщают на официальном портале мэрии. Кроме того, в городе спасатели потушили шесть пожаров, возникших из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. На трассе накануне потребовалась помощь в обогреве автомобиля двум водителям. Об этом докладывают спасатели на официальной страничке "ВКонтакте".

В Югре, по информации ТАСС, отменили все занятия во всех школах. Сейчас в Ханты-Мансийске 34 градуса ниже нуля.

Жителей Салехарда предупредили о возможных перебоях с своевременным вывозом мусора. На сайте правительства региона отметили, что это связано с особенностями эксплуатации и ограничениями в работе грузоподъемной техники. Такие машины могут работать при температуре не ниже -35 градусов. Сегодня в столице Ямала по данным прогноза погоды -32 градуса.

Правительство Челябинской и Свердловской областей и администрации столиц Южного и Среднего Урала о происшествиях, возникших в связи с морозами, и отмене школьных занятий не сообщает. В Челябинске сегодня 20 градусов мороза. В Екатеринбурге -23.