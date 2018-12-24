Все прелести поговорки "от сумы и тюрьмы" 32-летнему жителю ЗАТО Трехгорный Денису Созинову довелось пережить за какие-то полгода. В апреле он ликвидировал свое ИП по оказанию юридических услуг. В мае встал на учет в городском центре занятости. А в ноябре узнал, что на него завели дело о мошенничестве с соцвыплатами (статья 159.2 УК РФ). В полиции решили, что новоиспеченный безработный незаконно получал тысячу рублей государственного пособия в месяц.

Поводом для уголовного преследования стали доходы, обладателем которых молодой человек стал, пока числился безработным. По версии следствия, юрист с двумя высшими образованиями уже после закрытия ИП продолжал оказывать услуги клиентам и даже получил от председателя гаражного кооператива 15 тысяч рублей за подачу судебных исков по взысканию задолженности с неплательщиков членских взносов.

Формально в полиции отреагировали правильно. Работать и получать пособие Денис, конечно, не имел права. Вот только по документам, все юридические услуги согласно актам приема выполненных работ были оказаны до 20 апреля. А на учет в центре занятости молодой человек был поставлен 20 мая. То есть "незаконное вознаграждение", которое ему ставят в вину, молодой человек получил по договорам, заключенным еще до прекращения деятельности ИП и постановки на учет в центр занятости. Просто тогда, как объясняет он, свободных денег у заказчика не оказалось, и он пообещал заплатить позже. В июле перечислил три тысячи рублей, в октябре - еще 12 тысяч.

"Вознаграждение", которое ставят в вину, он получил по договорам, заключенным до постановки на учет в центр занятости

- Я предоставил в полицию все договоры, расходно-кассовые ордера, расписки и прочие финансовые документы, подтверждающие, что эти деньги были заработаны раньше, - говорит Созинов. - То же самое на очной ставке со мной подтвердил и председатель ГСК.

Казалось бы, теперь и ребенку понятно, что дело возбуждено по ошибке. Однако в полиции ошибку почему-то признавать не хотят, а обращения в прокуратуру пока результатов не дали. Хотя действия полиции проверили и подтвердили, что полицейские нарушили нормы УПК РФ. Но нарушения заключаются в том, что о возбуждении уголовного дела подследственного известили лишь спустя месяц, не дав ему возможности как следует подготовиться к защите. В адрес начальника городской полиции по этому поводу было направлено официальное представление с требованием устранить нарушения закона и наказать виновных. А вот доводы Дениса о том, что заработанные им деньги не являются доходами, а лишь кредиторской задолженностью по ранее выполненным договорам, прокуратура почему-то во внимание не приняла, рассудив, что эти обстоятельства могут быть "исследованы в рамках уголовного дела путем проведения соответствующих процессуальных действий".

Объяснения Дениса никто слушать не хотел. Более того, ему пообещали "раскрутить его дело на полную катушку" и даже пригрозили отправить в психиатрическую клинику для проверки на вменяемость.

- Сразу после этого разговора я вернул в центр занятости все до копейки и снялся с учета, - печально говорит Созинов. - А я ведь туда не за деньгами обращался - за помощью. Надеялся, что проконсультируют, как открыть новое дело. Или найдут подходящее место. Но за полгода мне предложили всего три вакансии: одну в мэрии, где сразу пояснили, что я им не подхожу, еще одну в фирме по производству ванн, которая находится в стадии банкротства, а третью - оператором видеонаблюдения в магазине. А в итоге - уголовное дело!

И этот случай не единственный. Не так давно "РГ" уже сообщала о приговоре безработной матери двоих детей, которую признали мошенницей за то, что она, не сумев прожить на пособие в 4,9 тысячи рублей, мыла полы в пиццерии. После вмешательства общественности прокуратура добилась отмены обвинительного решения суда и прекращения дела в связи с его малозначительностью.

Никто не спорит возвращать в бюджет незаконно полученные средства надо. Мошенник должен быть наказан. Однако эксперт регионального уполномоченного по правам человека в Челябинской области Вячеслав Курилин справедливо считает, что в каждой истории нужно разобраться, появилось раньше - курица или яйцо:

- Если услуги, за которые был получен гонорар, - говорит он, - были оказаны до того, как человек встал на биржу труда и получил статус безработного, то никакого состава преступления в его действиях нет и быть не может. В этом случае он не имел корыстного умысла на получение пособия путем сокрытия информации о других доходах. Поскольку не мог знать, когда именно ему заплатят за уже выполненную работу. А значит, нужно приложить усилия, чтобы правоохранительные органы и прежде всего прокуратура проверили эту информацию и включили ее в материалы дела. Именно она станет основанием для его прекращения.