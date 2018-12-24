Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать фейерверк

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору фейерверков и другой пиротехники для Нового года.

При покупке пиротехники стоит обращать внимание на состояние упаковки, даже если вы покупаете фейерверки в специализированных магазинах, отделах, павильонах и киосках. Там должны исключать попадание на пиротехнику прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, уточнили в ведомстве. Кроме того, что упаковка должна быть неповрежденной, на ней должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Обязательно и указание класса опасности.

После покупки и до момента использования пиротехнику советуют хранить в сухом отапливаемом помещении, в недоступных для детей местах. Если фейерверк промок, то его запрещается сушить на отопительных приборах или нагревать.