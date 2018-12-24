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24.12.2018 08:53
Рубрика: Власть

Россия и Вьетнам будут вместе строить цифровую экономику

Текст: Татьяна Замахина (Ханой)
Основанные на давней дружбе отношения России и Вьетнама выходят на новый уровень взаимодействия - в парламентском измерении. Таков основной итог визита российской делегации в социалистическую республику, в ходе которого председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с руководством Вьетнама. "Стержневым" вопросом сотрудничества парламентариев двух стран, по его словам, будет формирование законодательства в сфере цифровой экономики.

Начиная визит, делегация Госдумы приняла участие в возложении венков к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям. Также депутаты посетили мавзолей, который был спроектирован и построен при содействии СССР. Современная Россия теперь помогает сохранить тело выдающегося политического деятеля. Депутаты, кроме того, осмотрели мемориальный комплекс - квартиру Хо Ши Мина, его летний домик и гараж с автомашинами.

Вьетнам и сейчас не забыл о вкладе СССР в свое развитие и намерен и далее активно взаимодействовать с Россией. Ведь в основе отношений - почти 70-летняя история дружбы и партнерства. Об этом говорилось в ходе переговоров Вячеслава Володина с руководством республики - генеральным секретарем Компартии, президентом Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком, а также с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Фото: Александр Корольков
Россия и Вьетнам расширят использование нацвалют в торговле

Вьетнам уже заключил соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, что стало залогом роста товарооборота. Однако остаются неурегулированными ряд вопросов, связанных с условиями для ведения бизнеса вьетнамцев в России. Это стало одной из тем переговоров спикера Госдумы с главой вьетнамского правительства. Для обсуждения данного вопроса Володин предложил провести встречу российских и вьетнамских предпринимателей.

Нгуен Суан Фук, в свою очередь, выразил благодарность за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам. А Вячеслав Володин особо отметил возвращение русского языка в школьную программу в качестве первого иностранного языка. "Это послужит сближению наших народов", - заявил спикер Госдумы, предложив расширить программу подготовки в России вьетнамских преподавателей. Как объяснил Володин, значимость изучения русского языка вьетнамцами возрастает вместе с интересом со стороны россиян к республике. Вьетнам посещает все больше туристов - в прошлом году их число увеличилось на 30%, превысив 500 тысяч человек. А в этом году во Вьетнаме побывает уже более 700 тысяч россиян.

Парламенты двух стран собираются обеспечить законодательную поддержку проектов, договоренность о которых достигнута на уровне руководителей государств. Поднять уровень взаимодействия поможет создание двусторонней комиссии по сотрудничеству - соглашение на эту тему Володин подписал с вьетнамской коллегой. Как пояснил спикер ГД, новый формат позволит законодателям двух стран выйти на решение конкретных вопросов. Стороны сформируют модельное законодательство, и стрежневым вопросом для комиссии станет проработка решений в сфере цифровой экономики. Среди важных совместных тем Вячеслав Володин назвал регулирование банковского сектора, сотрудничество в сфере антитеррора и борьбы с наркотрафиком.

Заседания межпарламентской комиссии будут проходит ежегодно - поочередно в России и Вьетнаме. Госпожа Нгуен Тхи Ким Нган предложила выбирать для встреч разные города, чтобы парламентарии лучше узнали дружественные страны.

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