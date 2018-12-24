Россиян призвали быть осторожными в Индонезии в связи с угрозой терактов

Российские дипломаты в Индонезии просят наших соотечественников, находящихся в стране, соблюдать осторожность в ближайшие дни в связи с угрозой терактов. Об этом говорится на странице посольства в социальной сети Facebook.

"В связи с рождественскими и новогодними праздниками, а также угрозы совершения террористических актов в Индонезии в это время, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность и меры осторожности, избегать мест массового скопления людей", - отметили в диппредставительстве.

Россиянам советуют по возможности не покидать территорию гостиниц в одиночку, избегать конфликтов с местным населением и следовать рекомендациям индонезийских правоохранительных органов. Особо это касается тех, кто находится в провинциях Папуа и Западный Папуа.

Напомним, в мае этого года во втором по величине городе страны Сурабая произошла серия терактов. В результате нескольких взрывов погибли 17 мирных жителей и полицейских, ранения получили более 50 человек. За атаками стояла организация, связанная с группировкой ДАИШ (запрещена в РФ).