Смартфоны Samsung стали удобнее с новейшим Android

Для владельцев топовых смартфонов Samsung линейки Galaxy, S9 и S9+, корейский производитель техники приготовил новогодний сюрприз.

В сети появилась информация об обновлении программного обеспечения девайсов до последней на данный момент версии Android 9 Pie. В фирменной оболочке One UI полностью видоизменен и переработан интерфейс - теперь пользоваться смартфоном с внушительной диагональю экрана одной рукой станет проще.

Обновленная прошивка также позволяет лучше корректировать расход аккумулятора, как в повседневном использовании, так и на "длинной" дистанции - умные алгоритмы подскажут пользователю, какие приложения можно отключить или ограничить, чтобы позволить сохранить заряд до вечера, а также в целом продлить жизнь батарей.

В дальнейшем One UI сможет также улучшить быстродействие оперативной памяти, внутреннего накопителя и систем безопасности.

Пакет данных весит около 1,7 Гб и на данный момент доступен только в Германии, но, исходя из опыта предыдущей смены версий Android, волна обновлений на других рынках не заставит себя долго ждать.