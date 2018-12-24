У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Смартфоны Samsung стали удобнее с новейшим Android

24.12.2018,  
16:49
Текст:  Богдан Бобров

Для владельцев топовых смартфонов Samsung линейки Galaxy, S9 и S9+, корейский производитель техники приготовил новогодний сюрприз.

В сети появилась информация об обновлении программного обеспечения девайсов до последней на данный момент версии Android 9 Pie. В фирменной оболочке One UI полностью видоизменен и переработан интерфейс - теперь пользоваться смартфоном с внушительной диагональю экрана одной рукой станет проще.

Назван самый мощный смартфон на сегодняшний день
Последнее обновление сломало миллионы iPhone

Обновленная прошивка также позволяет лучше корректировать расход аккумулятора, как в повседневном использовании, так и на "длинной" дистанции - умные алгоритмы подскажут пользователю, какие приложения можно отключить или ограничить, чтобы позволить сохранить заряд до вечера, а также в целом продлить жизнь батарей.

В дальнейшем One UI сможет также улучшить быстродействие оперативной памяти, внутреннего накопителя и систем безопасности.

Пакет данных весит около 1,7 Гб и на данный момент доступен только в Германии, но, исходя из опыта предыдущей смены версий Android, волна обновлений на других рынках не заставит себя долго ждать.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Depositphotos.com
Старое приложение Uber перестанет работать в России 21.12.2018
Погнутые iPad Pro не признали дефектными 20.12.2018
смартфоны
В WhatsApp стало проще звонить 20.12.2018
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi 19.12.2018
Samsung
Рассекречены подробности о смартфонах Samsung Galaxy S10 и S10+ 19.12.2018
Выпущен первый в мире смартфон с дырявым экраном 10.12.2018