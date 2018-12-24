Самый большой в мире елочный шар появился в Дубае

Самый большой в мире новогодний шар был установлен в воскресенье в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall. В высоту елочная "игрушка" достигает 6,6 метра, а весит она 1,1 тонны.

Чтобы собрать шар команде из 15 человек потребовалось две ночи. Еще одна ушла на то, чтобы при помощи спецтехники подвесить украшение. Теперь шар-гигант с еще четырьмя немного уступающими ему по размерам "игрушками", будет находиться в торгово-развлекательном центре до конца января.

Праздничное украшение изготовлено на заказ американской дизайнерской компанией Venue Arts, пишет ТАСС, ссылаясь на издание The National. Этот новогодний шар уже признан крупнейшим в мире и официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.