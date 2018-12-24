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Самый легкий 15-дюймовый ноутбук пришел в Россию

24.12.2018,  
18:18
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Acer Фото: Acer
Фото: Acer

В России стартовали продажи нового ультрабука от Acer - Swift 5. Устройство весит меньше одного килограмма. Производителю удалось добиться такого результата, используя магниево-литиевый и магниево-алюминиевые сплавы, что также положительно сказалось на повышении прочности.

Ультрабук Swift 5. Фото: Acer

Следуя повсеместному тренду на "безрамочность" и сократив рамки дисплея до 5,87 мм, инженерам из Acer удалось разместить 15,6" экран в корпусе для 14-дюймовых ноутбуков.

"Сердце" девайса - процессор Intel Core i7 последнего 8-го поколения, который обеспечивает быструю загрузку приложений и работу над несколькими задачами одновременно без каких-либо задержек. Компьютер подойдет как для работы, так и для развлечений. Acer Swift 5 оснащается твердотельными накопителями PCIe объемом от 256 Гб.

Слух меломанов порадует технология Acer TrueHarmony, которая гарантирует глубокие басы и объемный звук.

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Заявленная производителем автономность работы составляет 10 часов, хотя это во многом зависит от конкретной конфигурации устройства.

Стартовая цена самой базовой модели начинается с 75 тысяч рублей.

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