Сергей Кириенко назвал новое условие для выхода в финал "Лидеров России"

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко принял участие в подведении итогов дистанционного этапа конкурса управленцев "Лидеры России".

Представитель Кремля оценил, что в этом году в полуфинал вышло чуть больше девушек. "Слава богу, выжали плюс один процент. Надеюсь, это тренд", - отметил Кириенко. Он также подчеркнул, что несмотря на превалирующее число полуфиналистов среди мужчин, в целом процент прохода среди женщин оказался выше, чем у мужчин: "Процент прохода у девушек выше. Они конкурс проходят лучше, чем мужчины. Поэтому участвовать надо активнее", - призвал женщин первый замруководителя кремлевской администрации.

Конкурс "Лидеры России" - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Сергей Кириенко подчеркнул, что конкурс "Лидеры России" - это "осознанная задача, поставленная президентом, чтобы в стране системно работали социальные лифты". "Нужны управленцы во всех сферах. На это направлен и сам проект "Лидеры России", и программа обучения кадрового резерва", - пояснил представитель Кремля. Он напомнил, что когда президент встречался с вновь избранными губернаторами в сентябре, то поставил им задачу создать такую же прозрачную систему кадрового отбора на местах. В итоге сейчас уже в 20 регионах России проводятся конкурсы, подобные "Лидерам России".

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что почти по всем федеральным округам число участников конкурса "Лидеров России" в этом году увеличилось. Исключением стал Северо-Кавказский федеральный округ, где, по мнению Комиссарова, количества участников сократилось из-за того, что там прошло два своих региональных конкурса и все силы местных жителей были сосредоточены на них.

В полуфинал второго сезона конкурса "Лидеры России” вышло больше 3 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом - это рекорд. Тогда дистанционный этап смогли преодолеть только 2691 человек.

В этом году дистанционный отбор "Лидеров России” состоял из трех тестовых блоков - заданий на выявление способностей, на проверку общих знаний, на определение управленческого потенциала. На каждый из этих блоков было отведено двое суток, на выполнение самих тестов - от 40 минут до часа.

Сергей Кириенко заявил, что в этом году наблюдательный совет конкурса принял решение увеличить количество людей, допущенных до полуфинала. "Было решено увеличить количество полуфиналистов в округах, где было большее количество участников", - пояснил он.

Как и в прошлом году, больше всего полуфиналистов оказалось в Центральном федеральном округе - 947 человек. На второе место по этому показателю вышел Приволжский округ (436) и на третье - Северо-Западный (432). В этом году в конкурсе также могли принять участие жители других стран. В итоге в полуфинал вышли 18 человек - это граждане Беларуси, Украины, Азербайджана и Казахстана.

Сергей Кириенко также рассказал о том, что в этом году для полуфиналистов конкурса будет добавлено важное требование. По его словам, условием пропуска в финал станет реализация социально-значимого проекта на своей территории. "Готовых заданий не будет. Но в качестве поддержки мы будем давать координаты трех организаций:Ассоциации волонтерских центров, Общественной палаты и Фонда президентских грантов. Но можно будет и самому принять решение", - пояснил представитель Кремля. По его словам, этим заданием будет проверяться способность участника провести анализ, самостоятельно принять решение, суметь привлечь команду и реализовать проект. "До финала все полуфиналисты должны будут проект реализовать и представить видеоотчет. Те, кто не реализует, к финалу допущены не будут", - предупредил Кириенко. Он также сказал, что для тех, кто придумает и реализует перспективный проект, но не пройдет в финал, будет предусмотрена дополнительная система призов и поддержки.

Организаторы конкурса также проанализировали портрет полуфиналиста в этом году. Больше половины из них (53 %) - люди от 35 до 50 лет. Подавляющее большинство - это мужчины (84 %). Но в этом году в полуфинал вышло все же больше женщин (16 процентов), чем в прошлом году (15 %). Треть полуфиналистов "Лидеров России” - это руководство среднего звена. Четверть - представители высшего уровня управления. Среди тех, кто преодолел дистанционный этап есть и главы компаний, акционеры и даже члены правления.

Наибольшее число полуфиналистов работает в сфере промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг занимает второе место, третье - финансовый сектор. Интересно, что госслужащие оказались только на пятом месте.

Дальше всех, те, кто прошел в полуфинал ждет очное контрольное тестирование, на котором надо будет подтвердить результаты. Следующий этап - региональные полуфиналы, которые пройдут в федеральных округах с января по февраль. Ожидается, что финал состоится в марте следующего года. Финалисты проекта так же, как и в прошлом году, получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Победители также смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Кроме того, в ходе конкурса к перспективным участникам присматриваются как государственные ведомства, региональные власти, так и ведущие российские компании. В прошлом году 67 участников "Лидеров России” получили назначения в сфере госслужбы и в крупнейшие корпорации.