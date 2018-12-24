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Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года

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    24.12.2018, 17:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Instagram/ shnurovs Фото: Instagram/ shnurovs
Фото: Instagram/ shnurovs

В Instagram популярного отечественного артиста Сергей Шнурова появилось небольшое музыкально-танцевальное видео, озаглавленное "Предновогоднее".

В нем шоумен, одетый в жилетку и бабочку, нацепив поросячий пятак, поет о злоупотреблении спиртным.

Кроме того, артист энергично пляшет что-то вроде недоканкана на фоне ёлочки, утверждая, что на самом-то деле праздник никуда и не уходил. 

Ролик исполнителя за считанные часы собрал без малого девятьсот тысяч просмотров и множество одобрений со стороны подписчиков, полагающих Сергея гением и жалеющих тех, кто не оценил сарказма музыканта.

Юзеры обратили внимание, что данным видео кумир вернулся к своему старому стилю и восхищены тем, что на этот раз заявление Шнура обошлось без политики.   

Ранее сообщалось, что Дэвид "Фокс Малдер" Духовны не исключил возможности дуэта со Шнуровым.

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