Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года

В Instagram популярного отечественного артиста Сергей Шнурова появилось небольшое музыкально-танцевальное видео, озаглавленное "Предновогоднее".

В нем шоумен, одетый в жилетку и бабочку, нацепив поросячий пятак, поет о злоупотреблении спиртным.

Кроме того, артист энергично пляшет что-то вроде недоканкана на фоне ёлочки, утверждая, что на самом-то деле праздник никуда и не уходил.

Ролик исполнителя за считанные часы собрал без малого девятьсот тысяч просмотров и множество одобрений со стороны подписчиков, полагающих Сергея гением и жалеющих тех, кто не оценил сарказма музыканта.

Юзеры обратили внимание, что данным видео кумир вернулся к своему старому стилю и восхищены тем, что на этот раз заявление Шнура обошлось без политики.

Ранее сообщалось, что Дэвид "Фокс Малдер" Духовны не исключил возможности дуэта со Шнуровым.