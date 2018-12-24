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Дэвид Духовны отреагировал на предложение записать дуэт со Шнуровым

Рок
    24.12.2018, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Предоставлено сервисом Amediateka Фото: Предоставлено сервисом Amediateka
Фото: Предоставлено сервисом Amediateka

В феврале 58-летний "Фокс Малдер" Дэвид Духовны, который помимо того, что актер, режиссер, сценарист, продюсер, писатель, еще и музыкант и автор-исполнитель, записавший уже пару альбомов, даст в России два сольных концерта.

В преддверие своего к нам визита "Фокс" дал интервью РБК, в котором согласился с тем, что на его песни повлияли The Beatles, Ленни Кравиц и Стинг. Хотя при этом Духовны уточнил, что делает выбор "больше в сторону жанра, а не конкретного артиста". И его творчество "зиждется на культовой эпохе рок-н-ролла", а не на "наборах бессвязных нот с модной электронной аранжировкой, как сейчас". "Рок-н-ролл, блюз и кантри - это живая музыка, настоящая", - пояснил исполнитель. Заверяя, что никогда не будет писать песен на потребу и каком-то смысле прививает на своих концертах слушателям хороший вкус.

На комплимент журналиста, что песни из нового альбома Духовны получились по-настоящему литературными и каждая из них - законченная, полноценная история, Дэвид порадовался. Заявив, что в Америке на этом не акцентируют внимание, а вот в России - "более глубокий подход". Артист напомнил, что его отец - профессиональный писатель, поэтому Духовны-младший с детства "впитал правильные ориентиры", например - любовь к Чехову, и "получил прекрасное образование в Йельском университете".

Фото: kinopoisk.ru
Фото и видео: "Рабыня Изаура" впервые приехала в Россию

"Чехов был богом театра, остальные - просто талантливы", - заметил Дэвид. На вопрос, как у него обстоят дела с российской музыкой, он ответил, что, если не брать в расчет классику - Чайковского и Прокофьева, его знания про такой сегмент, как российская популярная музыка, скудны.

Правда, несколько лет назад у актера был рекламный контракт с одной из крупных российских компаний, съемки ролика проходили в России, и "во время перерыва фоном звучала русская музыка". По словам Дэвида, он не понимал ни одного слова, но сама мелодия и вокал ему понравились.

На вопрос, не были ли это часом группировка "Ленинград", творчество которой уже оценили Райан Рейнольдс и Уилл Смит, Духовны признался, что не запомнил названия, но теперь обязательно "попросит Райана перекинуть несколько их песен". И в перспективе - чем черт не шутит - может и совместный трек запишет.

"Интересная идея! Хочу их послушать!", - стремительно загорелся энтузиазмом Дэвид.

Перед этим сообщалось, что "Ленинград" в очередной раз предложили отправить представлять Россию на "Евровидении". Безуспешно.

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