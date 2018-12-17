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В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение"

Поп-музыка
    17.12.2018, 17:55
Текст:   Олег Усков

Группировка "Ленинград" не рассматривает для себя возможность участия в международном эстрадно-песенном конкурсе национальных талантов "Евровидение".

В чем Агентство городских новостей "Москва" заверил пресс-секретарь и гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин - в качестве комментария к вновь поднятой СМИ волне энергичных призывов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Соответственно, "Ленинград" не будет представлять Россию весной следующего года на конкурсе, который случится теперь в Израиле - оттуда была родом упавшая с лестницы прошлогодняя победительница.

При этом Гугучкин отметил, что история с предложением группе выступить на "Евровидении" "повторяется с завидным постоянством". И "в общем, уже даже как-то комментировать неудобно это все".

По словам Гугучкина, они в группе всерьез информацию не воспринимают по определению.

"Мы для себя не рассматривали и не рассматриваем возможность участия в этом конкурсе", - пояснил Гугучкин. Заявив, что им "и без "Евровидения" есть чем заняться".

Относительно того, а не хочет ли вдруг Шнуров выступить на конкурсе сольно, без ансамбля Гугучкину ничего не известно.

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