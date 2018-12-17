Сергея Шнурова предложили отправить на "Евровидение"

Россияне предложили отправить на песенный конкурс "Евровидение", который в наступающем году, в мае, пройдет в Израиле, фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Инициатива прозвучала в Instagram исполнителя, где Шнур порадовался, что его концерты в "Олимпийском" в Москве собрали два аншлага - шестьдесят тысяч человек, преодолевших ради такого события пробки и предновогоднюю суету.
По мнению ряда наших соотечественников, именно Шнуров сумеет теперь достойно представить страну и занять лидирующую позицию в мероприятии. Залогом чего - несомненная харизматичность нынешнего наставника "Голоса", которая должна впечатлить и положительным образом повлиять на европейского зрителя.
Официальная реакция артиста пока не озвучена.
Ранее сообщалось, что Шнуров инкогнито подарил Бузовой множество роз.
Еще ранее израильская чемпионка последнего "Евровидения" упала с лестницы.