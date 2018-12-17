Сергея Шнурова предложили отправить на "Евровидение"

Россияне предложили отправить на песенный конкурс "Евровидение", который в наступающем году, в мае, пройдет в Израиле, фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.

Инициатива прозвучала в Instagram исполнителя, где Шнур порадовался, что его концерты в "Олимпийском" в Москве собрали два аншлага - шестьдесят тысяч человек, преодолевших ради такого события пробки и предновогоднюю суету.

По мнению ряда наших соотечественников, именно Шнуров сумеет теперь достойно представить страну и занять лидирующую позицию в мероприятии. Залогом чего - несомненная харизматичность нынешнего наставника "Голоса", которая должна впечатлить и положительным образом повлиять на европейского зрителя.

Официальная реакция артиста пока не озвучена.

Ранее сообщалось, что Шнуров инкогнито подарил Бузовой множество роз.

Еще ранее израильская чемпионка последнего "Евровидения" упала с лестницы.