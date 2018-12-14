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СМИ: Недавно женившийся Шнуров подарил Бузовой букет роз

Поп-музыка
    14.12.2018, 17:30
Текст:   Олег Усков

Новоиспеченнойвесьма предприимчивой) четвертой жене фронтмена "Ленинграда" Сергея Шнурова нужно начинать волноваться. Во всяком случае, оценивает ситуацию KP.RU, к этому выводу приходят поклонники Ольги Бузовой. У которой 12 декабря состоялся - о, времена, о, нравы! - большой сольный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Шоу Ольги многосмысленно называется "Принимай меня".

Как усердно информирует издание, многогранной Ольге, человеку ничуть не меньшего, чем у Шнурова, сонма способностей, показать качественное выступление, определенно, удалось. И даже несмотря на возрастные ограничения 12+, на концерте присутствовали даже ее четырехлетние фанатки, "которые подпевали про "мир других мужчин".

Тогда как одним из информационных пиков в освещении мероприятия стал шикарный букет роз, который Ольга получила еще в отеле, где остановилась, приехав в родной Петербург из Москвы.

И хотя цветы прислали инкогнито и без записки, "все тайное становится явным", и сотрудник администрации отеля "слил" Бузовой имя дарителя.

"Сегодня я получил инструкции от Сережи Шнурова, который говорит, что этот букет от него", - сообщено. Видеоподтверждение чему Бузова не преминула выложить в "сторис" своего Instagram, искупав "Сережу" смайликом с сердечками.

При этом газета напоминает, что Шнуров не в первый раз поддерживает землячку "и касается ее творчества". На недавнем шоу "Голос", где Сергей теперь ходит в наставниках, одна из его подопечных перепела нетленку Ольги "Мало половин", с которой и прошла в следующий этап конкурса.

Ранее сообщалось, что рэп-кавером на "Мало половин" не побрезговал и "супергерой" Николай Басков, по такому случаю притворившись Гоголем.

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