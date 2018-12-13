СМИ: Новая жена Шнурова урезала зарплаты музыкантам "Ленинграда"

Четвертая супруга 45-летнего музыканта-актера-художника-поэта (так далее) Сергея Шнурова, с которой фронтмен "Ленинграда" оперативно сочетался браком практически сразу после того, как развелся с Матильдой Мозговой, взяла дела в свои железные руки. И, сообщает KP.RU со ссылкой на безымянного инсайдера, "получив от рокера карт-бланш, теперь ведет себя так, как считает нужным".

Сообщается, что 27-летняя поэтесса (так ее отрекомендовал сам Шнур) Ольга Абрамова, "еще и три месяца с регистрации не прошло, как начала интересоваться финансовыми делами" "Ленинграда". "Подвинув" его директора.

По словам источника, в "Ленинграде" платят огромные гонорары", и если в группе "у звезды эстрады первого эшелона" за один концерт музыканты в среднем получают около пятнадцати тысяч рублей, то гонорары "ребят Шнура" за концерт могут получать по "несколько сотен тысяч рублей". Что и привлекло внимание Ольги, "которая теперь, можно сказать, казначей "Ленинграда".

Источник утверждает, что жена Шнура "вмешалась в систему работы музыканта с группой" и отныне сама выдает коллективу зарплаты - "всю финансовую часть взяла на себя".

Более того (сетует источник), супруга "быстро завладела доверием Шнура" и теперь недоумевает, зачем в группе десять музыкантов и зачем им столько платить. Призывая исполнителя урезать гонорары коллегам вдвое, а кого-то и вовсе уволить.

По мнению источника, "видимо, Шнур серьезно влюблен", раз позволяет Ольге такое.

Издание обратилось за комментариями ситуации к давнему другу и коллеге Шнурова Стасу Барецкому. Который счел маловероятным, что новая жена "лезет в его бизнес". Предположив, что Шнур просто "подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе".

"Он мужик умный. Его многие питерские музыканты не любят: мол, повезло Шнуру, все его пиарят", - сообщает Стас. Заключая: "А чем ему повезло? Он просто талантливый мужик, строил свой бизнес с 25 лет". При этом признавая, что Сергей всегда был далек от финансовых вопросов и этим занимаются другие люди.

Для Ольги брак со Шнуровым - первое замужество. Но этого она успела походить в невестах у молодого миллионера Руслана Фахриева, бывшего бойфренда дочери Валентина Юдашкина.

Ольга - дочь миллионера-металлурга Валерия Абрамова.

Ранее сообщалось, что Нагиев обозвал Шнурова "шкурой".