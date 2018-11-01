"Гоголь" Егора Баранова с успехом прошел в отечественном прокате и теперь готовится к тому, чтобы перекочевать на малые экраны в формате телесериала. А пока все три двухсерийные части уже доступны в онлайн-кинотеатре ivi.

Ранее мы опубликовали ряд интервью, приуроченных к интернет-премьерам второго и третьего фильма. О работе над фильмом, в частности, уже рассказали актер Ян Цапник (хирург Бомгарт), литературовед-консультант Егор Сартаков и художник по костюмам Виктория Игумнова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу со сценаристами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым.

Страшно было замахиваться на Николая нашего Васильевича?

Наташа Меркулова: Конечно! Но на тот момент, когда продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Цекало обратились к нам с предложением взяться за проект, уже была готова пилотная серия - и мы увидели, что этот опыт может быть успешным. К тому же нам помогало то, что Лёша - специалист по Гоголю.

Алексей Чупов: В 9 лет я прочитал "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Тараса Бульбу", в 10 - "Мёртвые души". Мне дала этот гоголевский сборник мама, это была моя любимая книга в детстве. Толстого, Достоевского и прочих классиков я прочитал гораздо позже, а Гоголя любил всегда. И поэтому, когда нам предложили заняться "Гоголем", я не сильно раздумывал. Объединить фэнтези с русской классикой - потрясающий эксперимент, как можно от такого отказываться?!

Как вы готовились к этой работе?

Алексей Чупов: Мне пришлось прочитать многое из того, что я раньше не читал. Например, "Избранные места из переписки с друзьями" - одно из последних, нравоучительных произведений Гоголя. Я искал там, на чём основывать финальную речь Гоголя в последней серии. Ещё я прочитал немало документальных произведений об оккультизме в России XVIII-XIX веков, изучил языческий календарь. Нам даже пришлось изобрести собственный язык - так называемую "тёмную латынь", на которой в фильме говорит Хома Брут. А ещё я нашёл малоизвестную, лишь частично дошедшую до нас повесть "Кровавый бандурист"...

Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Фото предоставлено ivi.

Наташа Меркулова: Кровавый бандурист - это потрясающе киногеничный персонаж! Он легко мог бы появиться в каком-нибудь современном хорроре или экшне. Бандура - это украинский музыкальный инструмент, аналог гуслей. Кровавый бандурист появляется там, где творится несправедливость. Его появлению предшествуют кровавые ручьи, с неба падают мёртвые птицы. И вот он - музыкант без кожи, с которого сочится кровь, - играет мрачную мелодию, от звуков которой стынет кровь в жилах и гибнет всё живое. Это же готовая сцена!

Алексей Чупов: Роберт Родригес мог бы такое снять.

Наташа Меркулова: Знаете, как весь мир черпает сюжеты из греческой мифологии, так и весь хоррор придумал Гоголь - ещё до того, как это оформилось в жанр.

Как вы разделили обязанности?

Алексей Чупов: Я сочинял сюжетные ходы и развивал историю, а Наташа стилизовала текст так, чтобы он был написан гоголевским языком. Мы называли его "Гоголь-стайл".

Наташа Меркулова: Ради "Гоголь-стайла" мне пришлось перечитать всего Гоголя с карандашом в руке. Знаю, что некоторые читают книги именно так, но для меня это был первый подобный опыт. Я подчёркивала какие-то особо выразительные слова, выписывала особо вихрастые фразы, делала закладки. Погружалась в язык Гоголя, начиная мыслить его словосочетаниями и разговаривать его выражениями.

У Гоголя очень образный язык, и он мастер бытописания. Его тексты идеально подходят для написания сценария, нужно лишь внимательно вчитаться. У него есть все детали: какие товары лежали на ярмарке и что купила себе Параска, во что была одета Хавронья, какой формы была борода у дьячка и так далее. Это большой материал, в который невозможно не влюбиться.

А с какими-то деталями и словами нам помогал Александр Цекало, выросший на Украине. Например, с его подачи в сценарии появилось слово "серденько", которым называют друг друга влюблённые. В переписке Цекало обращался к нам не иначе как "мои маленькие любители малоросского хоррора".

Насколько Гоголь в исполнении Александра Петрова соответствует созданному вами образу?

Наташа Меркулова и Алексей Чупов с режиссером Егором Барановым. Фото предоставлено ivi.

Наташа Меркулова: Когда я впервые услышала, что будет играть Петров, то вначале испугалась. Я подумала, что это ошибка кастинга. Казалось невозможным, чтобы такой живой и темпераментный актёр, как Петров, мог сыграть осторожного, наблюдательного, склонного к обморокам Гоголя. Это же просто не в природе актёра! Тем удивительнее было наблюдать за перевоплощением Александра. Сегодня сомнений в выборе его кандидатуры у меня не осталось.

Алексей Чупов: Я гораздо больше верил в Петрова, потому что у его персонажа изначально есть некая тёмная сторона. А когда смотришь на Петрова на экране или в жизни, то легко поверить, что эта сторона у него есть. Ещё очень важно, чтобы в кино, действие которого происходит в давнюю эпоху, снимались актёры, способные перевоплотиться и, как на машине времени, перенести зрителя за собой, погрузить его в нужную атмосферу. Недостаточно просто найти типажи, как, допустим, на гравюре XIX века. Тут требуется особое актёрское мастерство, не всем доступное. Наконец, Петров - один из тех, кого можно назвать словом "звезда". Одним своим появлением он может привлечь внимание молодой аудитории к проекту.

"Гоголь" - это чисто развлекательный проект или из него действительно можно узнать что-то ценное о писателе и его жизненном пути?

Алексей Чупов: Для нас это история о том, как рождается большой писатель, из чего он складывается. Я бы назвал жанр нашего фильма "альтернативным литературоведением". В начале фильма Гоголь - разочаровавшийся в своём призвании писатель-неудачник. Наш фильм расскажет, как ему удалось побороть сомнения и что стало основой его художественного мира. Мы считаем, что этот проект на самом деле прославляет Гоголя, восхищается им, подчёркивает его значение для нашей литературы и, возможно, популяризирует его имя среди тех, кто ещё не читал его книги.

Наташа Меркулова: И главное, что это сделано с огромной любовью! Что такое большой писатель? Это чудо! Портал связи с космосом! А Гоголь сочетал в себе талант художника и публициста: его тексты не просто красивы и образны, в них заложены мысли, которые и сегодня звучат остро. Это великий мыслитель и великий автор.