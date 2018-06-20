"Любая попытка показать другого Гоголя очень перспективна"

Вторая часть российского мрачно-веселого китчевого кинопроекта "Гоголь" теперь доступна в Сети. Двухсерийный блок "Гоголь. Вий" уже можно посмотреть по подписке сервиса ivi. Своим взглядом на неординарную интерпретацию жизни и творчества русского классика поделился литературовед, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, консультант проекта Егор Сартаков.

Мы слышали, что учителя литературы должны хвататься за сердце после просмотра "Гоголя". Вы схватились?

Егор Сартаков: На мой взгляд, любая неакадемическая трактовка идет классику на пользу. Гоголя плохо проходят в школе. Его до сих пор изучают по советским лекалам, отсылавшим к Белинскому: Гоголь разоблачал самодержавие и клеймил язвы крепостничества. В таком восприятии Гоголь - писатель, не касающийся нашей современности, и все это ужасная скукота. Любая попытка стряхнуть эту пыль, показать другого Гоголя очень перспективна.

С какого момента фигура Гоголя начала обрастать легендами?

Егор Сартаков: Это произошло еще при жизни Гоголя, когда стало известно, что он жжет рукописи "Мертвых душ". Гоголь делал это трижды. Первый раз - в 1845-м, затем - в 48-м, и затем - за несколько дней до смерти, в 52-м. Тогда стали циркулировать слухи о том, что Гоголь тронулся рассудком, и даже друзья Гоголя тоже так считали. Их было немного, так как Гоголь был человеком скрытным и редко кому открывал свою душу.

В фильме "Гоголь. Начало" мы видим, как Гоголь скупает весь тираж и сжигает поэму "Ганц Кюхельгартен". Что такого написали тогда критики?

Егор Сартаков: На самом деле на "Ганца" было всего 4 рецензии, одна из них - вполне благожелательная, три других - ругательные, но не то чтобы прямо "ужас и кошмар". Но даже это подвигло Гоголя на то, чтобы сжечь книги. И до конца своей жизни он никому не рассказал, что скрывался под псевдонимом В. Алов. Для писателей пушкинского круга Гоголь был писателем, прославившимся своей первой же книгой - "Вечерами на хуторе близ Диканьки".

Но "Ганц" не был первой сожженной Гоголем рукописью. Первое сожжение произошло еще в Нежинской гимназии. Гоголь написал поэтическую поэму "Россия под игом татар". Ему сделали замечание, что написано очень плохо - он тут же развернулся к огню и вышвырнул "Россию под игом татар" в огонь. Сохранились лишь две начальные строчки, которые запомнила мать Гоголя. Сожжение - достаточно популярное решение у Гоголя.

Разные источники, пишут, будто Гоголь был девственником или гомосексуалистом. Почему он не женился и жил один?

Егор Сартаков: Достоверно мы ничего не знаем о сексуальной жизни и симпатиях Гоголя. С семейной жизнью у него не сложилось. Дворяне тогда женились позже, чем это принято сейчас, примерно в 35 лет. Где-то в этом возрасте Гоголь, по некоторым данным, сватался к Анне Вельегорской, но получил отказ. Мать Вельегорской, Луиза Карловна была внучкой Бирона и показала что Гоголь им не ровня. Для самолюбивого Гоголя это было очень болезненно. Возможно, поэтому он не рассказал о сватовстве своей матери: Мария Ивановна во всяком случае этот факт отрицала.

Студентам я всегда говорю, что в жизни Гоголя была только одна женщина - его мама. Это была фанатично верующая женщина. Гоголь признавался, что ему запали в душу истории о страшном суде, которые она ему рассказывала. Он мерил свою жизнь тем, что он сам скажет на Страшном суде. А еще Гоголь сочинял молитвы - в том числе в стихах. Гоголь любил вспоминать, что он - вымоленный ребенок. Его мать молилась в церкви Николая Диканьского и обещала назвать мальчика Николаем, если он выживет. До этого два младенца родились у нее мертвыми.

Сама история знакомства матери и отца Гоголя тоже удивительна, и Гоголь любил ее вспоминать. Я расскажу тот вариант, который нравится мне. Когда отцу Гоголя было 14, Василий Афанасьевич поехал в соседнее имение к Косяровским. В дороге он уснул, и ему явилась Богородица, держащая на руках маленькую девочку. "Посмотри, - сказала Богородица, - этот спящий ребенок будет твоей женой". Он проснулся, а когда приехал к Косяровским, то оказалось, что у них родилась девочка, в которой он узнал ребенка из сна. Он сказал родителям девочки, что она будет его женой. Все посмеялись, но Василий Афанасьевич не отступился. Он проводил много времени с девочкой, играл, учил ее читать, и когда ей исполнилось 14, они поженились, хотя закон в ту пору это еще запрещал. Гоголь любил подчеркивать, что брак его родителей благословила сама Богородица.

Откуда взялся слух, что Гоголя похоронили живым?

Егор Сартаков: Сам Гоголь в своей книге "Избранные места из переписки с друзьями", которая была опубликована за 5 лет до его смерти, в первой главе опубликовал завещание. Это было странно, но Гоголь это сделал. В этом завещании есть пункт "не хоронить, пока не появятся явные следы разложения". Прямо в письме Гоголь объясняет это тем, что может целыми сутками проводить ни с кем не общаясь, не принимая пищи и глядя в одну точку. И это состояние могут принять за смерть. Это и породило все последующие легенды о том, что Гоголя похоронили живьем: его завещание в этом пункте выполнено не было. Как и все православные христиане, он был похоронен на третий день после смерти.

Первый всплеск легенд случился сразу после похорон Гоголя на кладбище Данилова монастыря. Якобы монахи слышали крики на кладбище, вой и стоны. Вторая волна возникла после 1931 года, когда кладбище вместе с монастырем закрыли, превратив в колонию для несовершеннолетних преступников.

Могилу Гоголя разрыли, тело эксгумировали и перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря, где его прах хранится до сих пор. Вместе с Гоголем перезахоронили Аксакова, основателя консерватории Рубинштейна и многих других известных деятелей. Писатели, вошедшие в комиссию по перезахоронению тел, позже распространяли сплетни. Самая известная принадлежит писателю Лидину. Своим студентам в Литинституте он рассказывал, что, когда открыли крышку гроба, она была исцарапана, а Гоголь лежал в неестественной позе, свернувшись клубком.

На самом деле все эти слухи не имеют основы. Сохранились доподлинные свидетельства скульптора Рамазанова, который снимал посмертную маску с Гоголя и заливал ему лицо гипсом. Он пишет, что на лице уже были следы разложения, когда он заливал маску.

Чем зарабатывал Гоголь при жизни?

Егор Сартаков: Как дворянин Гоголь имел поместье и около 300 крепостных. Сначала оно принадлежало отцу, а после его смерти Гоголь написал отказ от своей части имения в пользу матери и сестер, то есть этого дохода не имел.

Гоголь зарабатывал произведениями, но был ужасно непрактичный. У Гоголя даже не было своего угла. Он сначала жил в доме Погодина, а потом, когда разругался с ним, - в доме Толстого, в котором и умер.

Как-то раз он узнал, что его ученик Данилевский едет в Европу, и решил ехать с ним. Погодин говорил ему: "Куда ты собрался ехать?! У тебя же денег нет!". "Ничего, бог милостив, что-нибудь придумаю", - таким был ответ.

Гоголь написал письмо Николаю I, в котором сказал, что сидит в Италии и у него нет денег даже на еду. Царь распорядился выдать Гоголю определенную сумму, часть денег выделил будущий император Александр II, и эти деньги были посланы писателю.

В посмертной описи вещей, которую составлял Шевырев, перечислены только стопка книг, стоптанные сапоги и две старые рубашки. Своих вещей к концу жизни у него почти не осталось.

Были ли у Гоголя припадки, как это показано в фильме?

Егор Сартаков: У Гоголя случались приступы, но не припадки эпилептического характера, как это изображено на экране. Гоголь чем-то заболел в Италии, ему поставили диагноз малярия. После этого он мог целый день просидеть и смотреть в одну точку: не есть, не пить, не разговаривать ни с кем.

Зато в фильме намекают на то, что Гоголь слышал голоса. И действительно, такие свидетельства очевидцев сохранились. Сам Гоголь нигде об этом не говорит, но в разговорах он признавался, что слышит непонятные голоса.

Но самое интересное, что такой подход в фильме отсылает нас к суждению, популярному в литературе романтизма: писатель - пророк, его функция - получить от Бога послание, перевести его на язык, доступный всем, и раздать. Гоголь воспринимал свое писательство как божественный дар и грех одновременно, именно это трагическое внутреннее противоречие, по всей видимости, и привело к тому, что он несколько раз сжигал уже готовые "Мёртвые души". То, что Гоголь слышал какие-то послания и записывал их, - отличная деталь фильма, точно отвечающая романтическим представлениям о сути писательского дара.

От чего умер Гоголь?

Егор Сартаков: До сих пор не известно, почему именно умер Гоголь. Версия, которая циркулировала уже в XIX веке - что он заморил себя голодом - объективными данными не подтверждается. Он действительно постился, в то время был Великий пост, но граф Толстой записал что Гоголь ел просфору и чернослив. Едва ли он умер от голода. Хотя действительно Гоголь был очень худой. Доктор Тарасенков вспоминал, что Гоголь был настолько худ, что его позвоночник прощупывался сквозь живот. Возможно, смерть как-то связана с перенесенным им в Италии заболеванием, которое считается малярией. Сам Гоголь перед смертью жаловался на обильные выделения из уха, но врачи не обратили на это внимания.

Студентам я всегда говорю, что это был сознательный отказ от жизни. Не самоубийство, потому что это страшный грех в представлениях христианина. Борьба писателя и монаха закончилась. За неделю до смерти Гоголя сильно надломила смерть Елизаветы Хомяковой. Она была сестрой поэта Языкова и супругой поэта Хомякова, Гоголь с ними всеми дружил. После ее похорон Аксаков написал, что Гоголь глядел на них так, как будто для него все вопросы были уже решены. Он как бы сказал: "Всё". На мой взгляд, Гоголь просто устал жить.

Некоторые странности Гоголя

Гоголь обожал сапоги. Обычно в чемодане он возил 2-3 пары, которые никогда не надевал. В "Мертвых душах" есть эпизод, когда Чичиков возвращается в гостиницу уездного города, а в одном из ее окон горит свет. Там в номере сидит полковник, примеряет сапоги и смотрит, как красиво они сидят у него на ноге. Это Гоголь точно списал с себя. У него было много сапог, он любил их, но изжил в себе страсть к вещизму, и в конце жизни у него не осталось ничего.

Гоголь любил макароны. Он познакомился с пастой в Италии, и всегда возил с собой в чемодане несколько пачек. Когда он приезжал в Москву и праздновал именины, то всегда варил макароны сам, не доверяя никому. Он любил, когда паста была чуть недоварена, al dente, и объяснял, что повара всегда переваривают. Гоголь любил макароны с сыром и помидорами - как их подают в Италии.

В молодые годы Гоголь одевался достаточно экстравагантно. В воспоминаниях Аксакова есть такой эпизод: Гоголь работал над "Мертвыми душами", когда к нему неожиданно зашел Аксаков. На Гоголе в этот момент был красный шейный платок, короткая куртка-спенсер, фланелевый камзол, меховые носки, и венчал все это шитый золотом кокошник. Гоголь так вдохновлялся. Ну что ж, Флобер, например, вдохновлялся запахом гнилых яблок.

Гоголь любил сладости. Колотый сахар или леденцы всегда были у него в кармане.

Гоголь любил вязать. Он посылал сестрам что-то, связанное им лично.

Гоголь мог прийти и просидеть весь вечер молча в углу, ни с кем не разговаривая, - хотя его пригласили, чтобы он прочитал что-нибудь из своих произведений. Он был человек настроения и иногда, наоборот, фонтанировал шутками. Аксаков вспоминал, как они ехали однажды вместе, и в Торжке в уездном трактире им принесли котлеты, из которых они начали доставать волосы, один за другим. Все возмутились, а Гоголь дико веселился и говорил, что по-видимому повар был недоволен своими котлетами и поэтому драл на себе волосы.

Гоголь боялся улиток и вообще скользких существ, особенно пиявок. Когда Гоголь умирал, ему ставили пиявок, и этим доктора точно убыстрили его смерть: писатель был и так истощен, а ему пускали кровь. Гоголя лечили насильно, как умственно помешанного, и лили ему на голову холодную воду. Доктор Тарасенков говорил, что не смог вынести зрелища лечения Гоголя и вышел. Примечательно, что это лечение со всеми деталями уже было описано самим Гоголем в "Записках сумасшедшего". Все, что он испытал, можно было прочитать за несколько лет до того.