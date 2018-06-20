"Любая попытка показать другого Гоголя очень перспективна"

Мы слышали, что учителя литературы должны хвататься за сердце после просмотра "Гоголя". Вы схватились?
Егор Сартаков: На мой взгляд, любая неакадемическая трактовка идет классику на пользу. Гоголя плохо проходят в школе. Его до сих пор изучают по советским лекалам, отсылавшим к Белинскому: Гоголь разоблачал самодержавие и клеймил язвы крепостничества. В таком восприятии Гоголь - писатель, не касающийся нашей современности, и все это ужасная скукота. Любая попытка стряхнуть эту пыль, показать другого Гоголя очень перспективна.
С какого момента фигура Гоголя начала обрастать легендами?
Егор Сартаков: Это произошло еще при жизни Гоголя, когда стало известно, что он жжет рукописи "Мертвых душ". Гоголь делал это трижды. Первый раз - в 1845-м, затем - в 48-м, и затем - за несколько дней до смерти, в 52-м. Тогда стали циркулировать слухи о том, что Гоголь тронулся рассудком, и даже друзья Гоголя тоже так считали. Их было немного, так как Гоголь был человеком скрытным и редко кому открывал свою душу.
В фильме "Гоголь. Начало" мы видим, как Гоголь скупает весь тираж и сжигает поэму "Ганц Кюхельгартен". Что такого написали тогда критики?
Егор Сартаков: На самом деле на "Ганца" было всего 4 рецензии, одна из них - вполне благожелательная, три других - ругательные, но не то чтобы прямо "ужас и кошмар". Но даже это подвигло Гоголя на то, чтобы сжечь книги. И до конца своей жизни он никому не рассказал, что скрывался под псевдонимом В. Алов. Для писателей пушкинского круга Гоголь был писателем, прославившимся своей первой же книгой - "Вечерами на хуторе близ Диканьки".
Но "Ганц" не был первой сожженной Гоголем рукописью. Первое сожжение произошло еще в Нежинской гимназии. Гоголь написал поэтическую поэму "Россия под игом татар". Ему сделали замечание, что написано очень плохо - он тут же развернулся к огню и вышвырнул "Россию под игом татар" в огонь. Сохранились лишь две начальные строчки, которые запомнила мать Гоголя. Сожжение - достаточно популярное решение у Гоголя.
Разные источники, пишут, будто Гоголь был девственником или гомосексуалистом. Почему он не женился и жил один?
Егор Сартаков: Достоверно мы ничего не знаем о сексуальной жизни и симпатиях Гоголя. С семейной жизнью у него не сложилось. Дворяне тогда женились позже, чем это принято сейчас, примерно в 35 лет. Где-то в этом возрасте Гоголь, по некоторым данным, сватался к Анне Вельегорской, но получил отказ. Мать Вельегорской, Луиза Карловна была внучкой Бирона и показала что Гоголь им не ровня. Для самолюбивого Гоголя это было очень болезненно. Возможно, поэтому он не рассказал о сватовстве своей матери: Мария Ивановна во всяком случае этот факт отрицала.
Студентам я всегда говорю, что в жизни Гоголя была только одна женщина - его мама. Это была фанатично верующая женщина. Гоголь признавался, что ему запали в душу истории о страшном суде, которые она ему рассказывала. Он мерил свою жизнь тем, что он сам скажет на Страшном суде. А еще Гоголь сочинял молитвы - в том числе в стихах. Гоголь любил вспоминать, что он - вымоленный ребенок. Его мать молилась в церкви Николая Диканьского и обещала назвать мальчика Николаем, если он выживет. До этого два младенца родились у нее мертвыми.
Сама история знакомства матери и отца Гоголя тоже удивительна, и Гоголь любил ее вспоминать. Я расскажу тот вариант, который нравится мне. Когда отцу Гоголя было 14, Василий Афанасьевич поехал в соседнее имение к Косяровским. В дороге он уснул, и ему явилась Богородица, держащая на руках маленькую девочку. "Посмотри, - сказала Богородица, - этот спящий ребенок будет твоей женой". Он проснулся, а когда приехал к Косяровским, то оказалось, что у них родилась девочка, в которой он узнал ребенка из сна. Он сказал родителям девочки, что она будет его женой. Все посмеялись, но Василий Афанасьевич не отступился. Он проводил много времени с девочкой, играл, учил ее читать, и когда ей исполнилось 14, они поженились, хотя закон в ту пору это еще запрещал. Гоголь любил подчеркивать, что брак его родителей благословила сама Богородица.
Откуда взялся слух, что Гоголя похоронили живым?
Егор Сартаков: Сам Гоголь в своей книге "Избранные места из переписки с друзьями", которая была опубликована за 5 лет до его смерти, в первой главе опубликовал завещание. Это было странно, но Гоголь это сделал. В этом завещании есть пункт "не хоронить, пока не появятся явные следы разложения". Прямо в письме Гоголь объясняет это тем, что может целыми сутками проводить ни с кем не общаясь, не принимая пищи и глядя в одну точку. И это состояние могут принять за смерть. Это и породило все последующие легенды о том, что Гоголя похоронили живьем: его завещание в этом пункте выполнено не было. Как и все православные христиане, он был похоронен на третий день после смерти.
Первый всплеск легенд случился сразу после похорон Гоголя на кладбище Данилова монастыря. Якобы монахи слышали крики на кладбище, вой и стоны. Вторая волна возникла после 1931 года, когда кладбище вместе с монастырем закрыли, превратив в колонию для несовершеннолетних преступников.
Могилу Гоголя разрыли, тело эксгумировали и перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря, где его прах хранится до сих пор. Вместе с Гоголем перезахоронили Аксакова, основателя консерватории Рубинштейна и многих других известных деятелей. Писатели, вошедшие в комиссию по перезахоронению тел, позже распространяли сплетни. Самая известная принадлежит писателю Лидину. Своим студентам в Литинституте он рассказывал, что, когда открыли крышку гроба, она была исцарапана, а Гоголь лежал в неестественной позе, свернувшись клубком.
На самом деле все эти слухи не имеют основы. Сохранились доподлинные свидетельства скульптора Рамазанова, который снимал посмертную маску с Гоголя и заливал ему лицо гипсом. Он пишет, что на лице уже были следы разложения, когда он заливал маску.
Чем зарабатывал Гоголь при жизни?
Егор Сартаков: Как дворянин Гоголь имел поместье и около 300 крепостных. Сначала оно принадлежало отцу, а после его смерти Гоголь написал отказ от своей части имения в пользу матери и сестер, то есть этого дохода не имел.
Гоголь зарабатывал произведениями, но был ужасно непрактичный. У Гоголя даже не было своего угла. Он сначала жил в доме Погодина, а потом, когда разругался с ним, - в доме Толстого, в котором и умер.
Как-то раз он узнал, что его ученик Данилевский едет в Европу, и решил ехать с ним. Погодин говорил ему: "Куда ты собрался ехать?! У тебя же денег нет!". "Ничего, бог милостив, что-нибудь придумаю", - таким был ответ.
Гоголь написал письмо Николаю I, в котором сказал, что сидит в Италии и у него нет денег даже на еду. Царь распорядился выдать Гоголю определенную сумму, часть денег выделил будущий император Александр II, и эти деньги были посланы писателю.
В посмертной описи вещей, которую составлял Шевырев, перечислены только стопка книг, стоптанные сапоги и две старые рубашки. Своих вещей к концу жизни у него почти не осталось.
Были ли у Гоголя припадки, как это показано в фильме?
Егор Сартаков: У Гоголя случались приступы, но не припадки эпилептического характера, как это изображено на экране. Гоголь чем-то заболел в Италии, ему поставили диагноз малярия. После этого он мог целый день просидеть и смотреть в одну точку: не есть, не пить, не разговаривать ни с кем.
Зато в фильме намекают на то, что Гоголь слышал голоса. И действительно, такие свидетельства очевидцев сохранились. Сам Гоголь нигде об этом не говорит, но в разговорах он признавался, что слышит непонятные голоса.
Но самое интересное, что такой подход в фильме отсылает нас к суждению, популярному в литературе романтизма: писатель - пророк, его функция - получить от Бога послание, перевести его на язык, доступный всем, и раздать. Гоголь воспринимал свое писательство как божественный дар и грех одновременно, именно это трагическое внутреннее противоречие, по всей видимости, и привело к тому, что он несколько раз сжигал уже готовые "Мёртвые души". То, что Гоголь слышал какие-то послания и записывал их, - отличная деталь фильма, точно отвечающая романтическим представлениям о сути писательского дара.
От чего умер Гоголь?
Егор Сартаков: До сих пор не известно, почему именно умер Гоголь. Версия, которая циркулировала уже в XIX веке - что он заморил себя голодом - объективными данными не подтверждается. Он действительно постился, в то время был Великий пост, но граф Толстой записал что Гоголь ел просфору и чернослив. Едва ли он умер от голода. Хотя действительно Гоголь был очень худой. Доктор Тарасенков вспоминал, что Гоголь был настолько худ, что его позвоночник прощупывался сквозь живот. Возможно, смерть как-то связана с перенесенным им в Италии заболеванием, которое считается малярией. Сам Гоголь перед смертью жаловался на обильные выделения из уха, но врачи не обратили на это внимания.
Студентам я всегда говорю, что это был сознательный отказ от жизни. Не самоубийство, потому что это страшный грех в представлениях христианина. Борьба писателя и монаха закончилась. За неделю до смерти Гоголя сильно надломила смерть Елизаветы Хомяковой. Она была сестрой поэта Языкова и супругой поэта Хомякова, Гоголь с ними всеми дружил. После ее похорон Аксаков написал, что Гоголь глядел на них так, как будто для него все вопросы были уже решены. Он как бы сказал: "Всё". На мой взгляд, Гоголь просто устал жить.
Гоголь обожал сапоги. Обычно в чемодане он возил 2-3 пары, которые никогда не надевал. В "Мертвых душах" есть эпизод, когда Чичиков возвращается в гостиницу уездного города, а в одном из ее окон горит свет. Там в номере сидит полковник, примеряет сапоги и смотрит, как красиво они сидят у него на ноге. Это Гоголь точно списал с себя. У него было много сапог, он любил их, но изжил в себе страсть к вещизму, и в конце жизни у него не осталось ничего.
Гоголь любил макароны. Он познакомился с пастой в Италии, и всегда возил с собой в чемодане несколько пачек. Когда он приезжал в Москву и праздновал именины, то всегда варил макароны сам, не доверяя никому. Он любил, когда паста была чуть недоварена, al dente, и объяснял, что повара всегда переваривают. Гоголь любил макароны с сыром и помидорами - как их подают в Италии.
В молодые годы Гоголь одевался достаточно экстравагантно. В воспоминаниях Аксакова есть такой эпизод: Гоголь работал над "Мертвыми душами", когда к нему неожиданно зашел Аксаков. На Гоголе в этот момент был красный шейный платок, короткая куртка-спенсер, фланелевый камзол, меховые носки, и венчал все это шитый золотом кокошник. Гоголь так вдохновлялся. Ну что ж, Флобер, например, вдохновлялся запахом гнилых яблок.
Гоголь любил сладости. Колотый сахар или леденцы всегда были у него в кармане.
Гоголь любил вязать. Он посылал сестрам что-то, связанное им лично.
Гоголь мог прийти и просидеть весь вечер молча в углу, ни с кем не разговаривая, - хотя его пригласили, чтобы он прочитал что-нибудь из своих произведений. Он был человек настроения и иногда, наоборот, фонтанировал шутками. Аксаков вспоминал, как они ехали однажды вместе, и в Торжке в уездном трактире им принесли котлеты, из которых они начали доставать волосы, один за другим. Все возмутились, а Гоголь дико веселился и говорил, что по-видимому повар был недоволен своими котлетами и поэтому драл на себе волосы.
Гоголь боялся улиток и вообще скользких существ, особенно пиявок. Когда Гоголь умирал, ему ставили пиявок, и этим доктора точно убыстрили его смерть: писатель был и так истощен, а ему пускали кровь. Гоголя лечили насильно, как умственно помешанного, и лили ему на голову холодную воду. Доктор Тарасенков говорил, что не смог вынести зрелища лечения Гоголя и вышел. Примечательно, что это лечение со всеми деталями уже было описано самим Гоголем в "Записках сумасшедшего". Все, что он испытал, можно было прочитать за несколько лет до того.