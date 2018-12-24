Вопросы, которые журналисты задают министру обороны Сергею Шойгу, чаще всего касаются геополитической ситуации в мире, военных инцидентов или новейших видов оружия. Но журнал "Неизвестная Сибирь" нашел иной путь. Он опубликовал интервью о том, что обычно остается за пределами круга проблем обороноспособности страны. О самом Шойгу. И разговор этот получился настолько интересным, что мы решили познакомить с ним наших читателей.

Говорят, все мы родом из детства. Наши привычки, привязанности, характер - все оттуда. У Сергея Шойгу детство и молодые годы прошли в Сибири. Сначала в маленьком тувинском городке, выросшем на месте старого монастыря. Потом на больших сибирских стройках, где ковалось будущее великого края. С тех пор так и соединилось в его судьбе - любовь к родной земле с ее древней историей и желание дать этой земле новую жизнь.

И сейчас, живя вдали от Сибири и занимаясь делами большой страны, Сергей Шойгу продолжает считать и чувствовать себя сибиряком. В напряженности рабочих будней, в череде государственных забот его продолжает тянуть в родные края. Там он отдыхает душой. Где-нибудь в глухой таежной заимке, на берегу сибирской реки. Наверное, поэтому и разговор с Сергеем Кужугетовичем у нас получился не как с министром обороны, а как с человеком, который родился и вырос в Сибири, много сделал для ее развития и верит в ее будущее.

Сибирский характер

Сергей Кужугетович, ваша жизнь началась с сибирского городка Чадан, где вы родились. Какой отпечаток оставила Сибирь в вашей судьбе? Что для вас стоит за словом "сибиряк"?

- В Сибири прошел один из самых лучших периодов моей жизни. Там я вырос, встретил множество замечательных людей, о которых можно рассказывать бесконечно долго.

Для меня образ сибиряка не какой-то абстрактный или собирательный. Он имеет фамилию, имя и отчество. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю тех, с кем свела меня судьба и у кого я многому научился. В сибиряках есть отличительная черта, которую я замечаю сразу.

А можете сказать, что это за черта? Особая крепость, надежность, широта души, сила духа? Или что-то еще?

- Об этом и до меня было много сказано. Сибирский характер, на мой взгляд, - это особый уклад жизни в суровых климатических условиях, особое отношение к природе, к собственной судьбе, к печалям и радостям.

Когда я размышляю о том, что такое сибирский характер, всегда вспоминаю одну историю. Много лет назад в одном из городов на Енисее мне показали остатки единственного, как мне сказали, в мире деревянного танкера для перевозки нефтепродуктов по реке. Его построили специалисты института, в котором готовили инженеров водного транспорта. Это были ссыльные - те, кто отбывал здесь срок. Они своими руками сотворили такое чудо. Да, эти люди сюда не по своей воле прибыли, но ведь они стали сибиряками. Некоторые из них так и остались в Сибири. Пустили корни, вырастили детей…

И таких историй не счесть.

Но вы останавливайте меня, а то я могу долго об этом рассказывать.

Расскажите тогда о собственном детстве. Ведь оно тоже прошло в Туве? Чем вам запомнились те годы, какой оставили след в жизни?

- Все мое тувинское детство - это неукротимая жажда приключений. Вот вам приходило когда-нибудь в голову перебежать во время ледохода реку по льдинам? А мы перебегали. Через Енисей.

Или в сорокаградусный мороз уйти в горы? Просто из любопытства. Или покататься на верблюде? Чабаны во время переправы оставляли часть верблюдов пастись на берегу реки. А разве не интересно научиться ездить на верблюде? Какой мальчишка от этого откажется? Вот мы и пользовались моментом. Поначалу было страшновато. Видели, как верблюд поднимается? Он встает с задних ног, и есть ощущение, что он тебя вот-вот сбросит.

Но мы справлялись. Так я научился ездить на верблюдах, даже без седла.

Все мое тувинское детство - это неукротимая жажда приключений. Вот вам приходило в голову перебежать реку по льдинам? А мы перебегали. Через Енисей

А после пятого класса меня взяли в первую археологическую экспедицию. Но это были уже совсем не детские забавы - там я научился работать, у меня появились настоящие мозоли. Серьезные такие мозоли - жесткие, как кирза. Потом они трескались и лопались, а мои старшие товарищи смешивали сметану с солью и мазали мне ладони. Больно было жутко. Я кричал: "Вы что делаете? Хватит издеваться!" Но вы знаете - помогало! Оказалось, что этот состав дезинфицирует, хорошо размягчает кожу и не дает ранам загноиться. Грамотные были ребята.

С тех пор у меня никогда не пропадал интерес к археологии.

Время действий

И тем не менее после школы вы выбрали стезю не археолога, а инженера-строителя. Почему?

- На самом деле все произошло случайно: собирался в один вуз, но не прошел по возрасту. Поступил в другой и стал учиться на строителя. Но я благодарен судьбе за эту случайность - она помогла мне найти свое призвание. Люблю строить, создавать что-то новое.

Знаете, я никогда не мог понять Мичурина. Видимо, просто по складу характера я не способен привить почку к ветке дерева и двадцать лет потом ждать, что из этого получится. Мне необходимо видеть результаты своего труда. И чем скорее, тем лучше.

В общем, спешим жить.

Но ведь существует немало государственных проблем, которые нельзя решить быстро. Например, малонаселенность Сибири. Огромные пространства пустуют, люди уезжают, рождаемость почти во всех регионах падает. Как быть?

- Проблема эта далеко не новая. Она существовала всегда. В царское время демографическую ситуацию пытались изменить за счет переселения людей за Урал из европейской части страны. Действовало даже специальное управление при министерстве внутренних дел. Причем это было еще до Столыпина.

Ну а про столыпинские реформы, думаю, слышали все. В Сибирь тогда переселилось почти пять миллионов человек.

И в советские годы эта проблема решалась. Правда, поначалу в основном за счет тысяч заключенных, которые строили Норильск, Дудинку, Комсомольск-на-Амуре, осваивали Камчатку. Позже пришло время комсомольских строек. Когда в Саяногорске мы строили алюминиевый завод, туда ехали работать молодые ребята из Таджикистана, Белоруссии, Прибалтики… Средний возраст в городе был 29 лет!

И сегодня, я уверен, политику развития Сибири и Дальнего Востока стоит продолжить. А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет. Я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям.

А так мы, конечно, можем собраться на очередной форум, поглядеть друг на друга, повздыхать о том, как много проблем - народа не хватает, рожать надо больше. Выпить чашечку кофе, съесть тирамису и разъехаться. Беда в том, что разговоры ничего не меняют, если ими все ограничивается.

Министр обороны признается, что больше всего в отпуске любит забираться в дикие, нехоженые таежные места. Фото: Из личного архива Сергея Шойгу

Ну там, где вам удалось поучаствовать, все в порядке. Наши спасатели славятся на весь мир, армия резко преобразилась за последнее время. А Русское географическое общество? Как получилось, что вы его возглавили?

- Мне это невероятно интересно. К тому же я всегда хотел больше путешествовать. Но не на уровне "я и пирамида Хеопса" или "я и Эйфелева башня", а забираться в дикие места. Например, побывать на леднике Монгун-Тайга. Давно мечтаю пройти хребет Черского, побывать на острове Врангеля, на плато Путорана… Оказалось, что я к такому решению внутренне готов.

Но был и конкретный случай, с чего все началось. Вы, конечно, знаете, что наш президент Владимир Владимирович Путин поддерживает многие проекты по сохранению редких видов животных. И в какой-то момент возникла необходимость заниматься этим системно.

Вот тогда мы и обратили внимание на Русское географическое общество. Мы выбирали организацию, как императрицу, - с хорошими корнями и достойной историей.

Живая география

И какие первые впечатления остались у вас от Русского географического общества? Уникальные карты, дневники путешественников?

- Нет, не угадали. Честно говоря, я не ожидал, что застану РГО в столь плачевном состоянии. Весь годовой бюджет общества составлял тогда, по-моему, всего 260 тысяч рублей. А там бесценная библиотека, архивы!

Помню, в первый раз зашел в архив, огляделся, спрашиваю Марию Федоровну Матвееву: "Что это у вас там течет?" А она мне начинает показывать свои сокровища: "Смотрите: вот тут у нас ружье Пржевальского, это фотография Памирской экспедиции 1891 года".

Я говорю: "И все-таки, что же у вас там течет?" - "Ах, там… Да это во время войны снаряд попал, крышу пробило, с тех пор и протекает".

Вы представляете? Во время войны! А ведь шел уже 2010 год.

Да, тут действительно есть чему удивиться. А теперь, спустя восемь лет, наверное, все иначе?

- Краткая предыстория… Все началось с того, что в штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге приехал Владимир Владимирович Путин, который является председателем Попечительского совета Русского географического общества. Именно тогда он принял решение о полной реставрации всего исторического комплекса РГО.

Когда будете в Питере, просто зайдите туда, посмотрите. Это стоит того. Мы разыскали старые фотографии, подлинные чертежи и все в точности восстановили - до защелок и дверных петель.

В штаб-квартире РГО, еще раз повторю, собраны уникальные вещи. Чего стоят хотя бы записные книжки Миклухо-Маклая! Эти листочки не то что читать - на них смотреть удивительно. Линии тонкие, буквы бисерные, но при этом каждая выведена так, что даже сегодня, спустя полтора века, все прекрасно видно.

Теперь уже так никто не напишет, да и чернил таких, думаю, давно уже нет.

А это случайно не наброски путешественников из архивов РГО пробудили у вас интерес к рисованию? И еще вопрос: откуда вы берете на все силы?

- Нет, все началось гораздо раньше, еще в полевых лагерях экспедиций, в детстве. У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь.

Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ. Она собрала их и напечатала альбом. Всего в двух экземплярах. Один подарила мне на день рождения, другой оставила себе.

Может быть, стоило напечатать еще один экземпляр альбома? Для архива Русского географического общества? Кстати, мы еще не успели поговорить о главных проектах РГО, которые запланированы…

- Таких проектов много, но если так, с ходу… Через два года мы собираемся отметить двухсотлетний юбилей со дня открытия русскими путешественниками Антарктиды, которую они называли "льдинным материком".

Мы собираемся дальше развивать наш Арктический плавучий университет. С 2014 года Русское географическое общество вручает собственную премию в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Но самое увлекательное - это экспедиции. Например, завершилась очередная экспедиция в тувинскую Долину царей. Но это лишь малая часть деятельности РГО, работы у нас хватает.

Воздух свободы

А что насчет личных планов? Наш президент и вы не очень жалуете заграничные теплые моря. Отдыхать предпочитаете в таежной Сибири. С чем это связано? Хотите привлечь сюда больше людей?

- Просто нам нравится бывать в Сибири. Хочется человеку расслабиться в Монте-Карло, в Ницце или на Лазурном берегу? Никаких проблем.

Для чего я стану агитировать его лететь в Сибирь? Мол, давай, у нас тут здорово, у нас тут такая красота! Я не хочу, чтобы в Сибирь все устремились лишь потому, что это модно. Как сейчас отправляются на пляжи Доминиканы или едут кататься на горных лыжах в Куршевель. Да там этих лыжников, как селедок в бочке! Ярмарка тщеславия.

Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, туда, где я могу спокойно пить воду из реки и знать, что выше по течению никто в ней, так сказать, руки не помыл.

Помню, как-то летел над Камчаткой. Внизу медведи. Стал считать. До ста досчитал и бросил. Где еще такое увидишь? Поэтому я не хочу, чтобы люди приезжали в Сибирь ради престижа и моды. Их должны притягивать сюда совсем другие вещи.

Например, жажда приключений? Или эта ваша страсть осталась в далеком прошлом?

- Ничего подобного. У меня каждый отпуск - приключение. Иногда, правда, случаются такие, что и вспоминать не хочется. Вот в прошлом году шли по реке Хемчик - это приток Енисея в Туве. На одном из порогов моторная лодка потеряла управление, и нас выбросило на камни. Хотя мы этот порог раньше раз сто проходили! Просто лодка на скорости подпрыгнула, нельзя было повернуть. Побились сильно, но, к счастью, все остались живы.

А бывают приключения более забавные. Однажды мы возвращались на машине по таежной дороге. Вдруг видим - медведица с медвежатами! Мы едем, а они впереди бегут. Потом медведица встала перед машиной на задние лапы: "Минуточку!". Мы, естественно, остановились. Медвежата шмыг в лесные заросли. Она подождала, пока отбегут подальше, и рванула за ними следом.

А видели, как медведь бежит по перекату сибирской реки? Он бежит, а над ним в мелких брызгах дрожит радуга. Красота!

Но ведь не только из-за красоты природы вы приезжаете в тайгу? Что вас больше привлекает - охота или рыбалка?

- Свобода! Свобода от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми… и журналистами в том числе. Без обид! В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей.

Кому-то нравится греться на морском пляже, а я лучше поеду к староверам - в самый дальний угол, на границе с Монголией. И буду там сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, буду вместе с ними лепить пельмени и ловить хариуса.

Мне это интересно.

Чувствую, что время нашего разговора завершается. Для того чтобы подвести финальную черту, скажите, у вас есть любимая фраза, которая бы передавала суть вашего отношения к жизни? Своеобразный девиз…

- Вы, наверное, имеете в виду цитаты великих людей, которые вешают у себя над столом в кабинете?

У меня таких нет. Единственная фраза, которую я иногда вспоминаю: "Делай что должно, и будь что будет". Если не сделал и что-то потом пошло не так, ты будешь сожалеть и корить себя. Но если сделал все, что мог, тебе не в чем раскаиваться, твоя совесть чиста.

Вот и все.