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24.12.2018 21:03
Рубрика: Власть

Шойгу назвал армию России самой современной в мире

Текст: Иван Петров
Ни у одной армии в мире нет таких показателей по оснащенности современным вооружением и боевой техникой, как в российских вооруженных силах. Такое заявление в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны сделал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением. "Его доля в соединениях и воинских частях составила 61,5 процента, мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности 67 процентов, а к 2020 году она будет доведена до 70 процентов. В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра", - сообщил министр обороны, уточнив, что "такой уровень современности не присутствует сегодня ни в одной из армий мира".

Фото: Из личного архива Сергея Шойгу
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Министр отметил, что поставленная изначально при подготовке и реализации госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы задача выполняется по плану.

Превосходство армии России можно отчетливо увидеть и в Арктике.

"Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной военной инфраструктуры, какую имеет в Арктике Россия", - сказал Сергей Шойгу. По его словам, в настоящее время продолжается поэтапное завершение работ на островах Арктики. "Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Военные объекты создаются на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, военное ведомство продолжает строительство военной инфраструктуры на Курилах. "Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", - добавил Сергей Шойгу.

Еще один "арктический" вопрос касался зачистки островов от металлолома. Эту работу военные завершат уже в 2019 году. По словам Сергея Шойгу, осталось расчистить 9 тысяч квадратных километров арктических территорий, где базируются Вооруженные силы РФ. "Считаем эту работу крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление", - подчеркнул министр.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Серьезных успехов военному руководству удалось достичь и в укомплектовании войск. По оценке министра обороны, Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву.
"Думаю, где-то до 2025 года будем на одном уровне держать его, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание", - сказал Сергей Шойгу.

"Естественно, параллельно с этим - продолжил министр, - увеличивается количество контрактников, растёт качество как одних, так и других. У нас достаточно большое количество служит тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование".

Шойгу также обратил внимание, что в Вооружённых силах фактически исчезло такое понятие, как призывная кампания. "Сейчас это просто призыв, никаких кампаний мы из этого не устраиваем, всё идёт планово", - отметил он.
"Штат заполнения контрактниками был определён в 95 процентов. Эта задача даже несколько перевыполнена", - констатировал министр обороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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