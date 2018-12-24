Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Он указал, что Росстат - важнейшее ведомство, которое при этом использует устаревшие технологии и инструменты. По словам Силуанова, Росстату нужно коммуницировать с Федеральной налоговой службой, имеющей всю информацию о розничных продажах. Пока же Росстат по-прежнему производит подсчеты "вручную", также "вручную" собирая сведения о цене продуктов, входящих в потребительскую корзину, сказал глава Минфина.

"Организация нуждается в реформировании. Там, конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы", - подытожил Силуанов.

По его словам, Росстат должен изменить и методику подсчетов реальных доходов населения. Сейчас, по оценке Силуанова, качество подсчета этого показателя "ужасно". 24 декабря стало известно, что новым главой Росстата станет руководитель департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков. Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, освобожден от должности по собственному желанию.