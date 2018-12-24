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Рубрика: Власть

Новоселье для двоих

Следственный комитет решил квартирный вопрос семьи переселенцев
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Замечательный предновогодний подарок получила бабушка с внуком от Следственного комитета России.

В минувшие выходные в город Ярославль прибыла семья, которая в 2014 году была вынуждена бежать с юго-востока Украины и перебраться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Семья из двух человек - бабушка и внук - бежала в Россию от войны. О том, с чем пришлось столкнуться переселенцам, корреспонденту "РГ" рассказали сотрудники СКР.

По приезде в Россию Людмила Сухоносова и ее внук Артем сначала поселились в лагере для беженцев в Симферополе. А потом они оказались в якутском городе Нерюнгри. Здесь для переселенцев нашли место только в старом бараке. Жизнь в нем превратилась в ад.

Дело в том, что у семьи не было никаких документов, кроме удостоверения беженцев. Но по ним нельзя получать ни социальные пособия, ни пенсию. Мечтой Людмилы Сухоносовой было получение российского гражданства. Но вот с этим, как оказалось, возникли проблемы.

Фото: depositphotos.com
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В Следственном комитете деталей раскрывать не стали, лишь констатировали: "процесс получения гражданства Российской Федерации необоснованно затянулся".

А тут в довершение всех несчастий барак сгорел, и жить в нем дальше оказалось просто невозможно. Для бабушки оставалось одно - писать, куда только можно. И она писала. Как объяснили в СКР, женщина обращалась "в целый ряд ведомств, в том числе и федеральных, в обязанность которых входит реагирование на подобные обращения". Но, судя по всему, у отечественных чиновников было слишком много других дел. В СК подчеркнули, "несмотря на многочисленные жалобы женщины, ситуация не менялась".

О горе переселенцев руководство СКР узнало из ежедневного мониторинга СМИ. Реакция была незамедлительной. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров занялся проблемой пожилой женщины и ее внука.

Деталей в ведомстве Александра Бастрыкина не раскрыли. Лишь заявили, что "благодаря слаженным совместным действиям органов государственной власти, представителей бизнеса и общественности все вопросы, касающиеся проблем семьи, благополучно разрешены".

А дальше было как в сказке - в конце сентября Людмила Сухоносова с внуком получили российское гражданство. После этого пенсионерка наконец смогла получать положенные по закону социальные выплаты. Потом при содействии СК России, Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и "группы представителей бизнеса" удалось решить вопрос с приобретением жилья для семьи. Им купили квартиру в Ярославской области.

О горе переселенцев руководство СКР узнало из мониторинга СМИ. Реакция была незамедлительной

И вот, наконец, россиянка с внуком приехали в Ярославль. Там их встретили сотрудники следственного управления СК России по Ярославской области. Отвезли к новому месту жительства и объяснили, что готовы помочь, если у них вдруг возникнут какие-нибудь проблемы.

Корреспонденту "РГ" сказали в СКР, что помощь детям - это одна из главных их забот.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины
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