СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо

В Следственном комитете РФ заявили о завершении расследования 14-летней давности в отношении двух участников похищения певца Авраама Руссо.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - передает "Интерфакс" заявление СК РФ.

Организатором похищения, по данным ведомства, выступил бизнесмен Тельман Исмаилов, бывший тогда владельцем рынка "Черкизовский". Он заманил певца в ресторан, где проводил в свой кабинет и "где совместно с иными лицами насильно стал удерживать потерпевшего и подверг избиению".

Таким образом, считают следователи, бизнесмен пытался добиться от Руссо контроля над его концертной деятельностью.

"Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова", - уточнили в ведомстве.

Следствие в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство, а сам Исмаилов объявлен в международный розыск.