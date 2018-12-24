Скандальный журналист Spiegel присвоил пожертвования для детей

Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей деньги для "турецких детей-сирот", однако все пожертвования переводил на свой личный банковский счет.

По данным редакции Spiegel, сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса. Издание уже выразило готовность помогать следствию в этом деле, пишет РИА Новости.

Клаас Релоциус прославился благодаря своим эмоциональным репортажам, многие из которых были посвящены Сирии. Корреспондент писал о жизни детей в условиях бомбардировок, а также о беженцах.

Напомним, на днях титулованный автор немецкого еженедельника Spiegel Клаас Релоциус был вынужден уволиться из-за выдуманных деталей и недостоверных фактов в своих статьях. Фальсификации вскрылись в результате внутреннего расследования Der Spiegel. Всего репортер написал около 60 статей для Spiegel и, как минимум, 14 статей были в той или иной степени сфабрикованы.

За свою работу журналист неоднократно получал награды - становился журналистом года по версии CNN и входил в рейтинг Forbes. После скандального признания он вернул четыре награды ассоциации Reporter-Forum.