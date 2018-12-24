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24.12.2018 21:30
Рубрика: Спорт

Популярный Льюис

Хэмилтона признали пилотом года
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
В понедельник были подведены итоги опроса ведущих пилотов "Формулы-1", в котором они определили самых популярных гонщиков в 2018 году.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Победителем вполне ожидаемо стал чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Второе место досталось Максу Ферстаппену из "Ред Булла", а третье - Фернандо Алонсо из "Макларена".

Остальные пилоты расположились в рейтинге следующим образом: Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг, Кими Райкконен и Серхио Перес.

Любопытная деталь - пилотам было разрешено голосовать за себя, а их индивидуальные списки остались в тайне. Баллы начислялись на основе текущей системы баллов "Формулы-1".

Фото: @SophiaFloersch/Twitter.com
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С мнением пилотов согласился спортивный директор "королевских гонок" Росс Браун.

"Хэмилтон отлично провел сезон 2018 года, - приводят слова Брауна мировые информационные агентства. - Я думаю, что это был один из лучших сезонов Льюиса в "Формуле-1", ведь он не допускал ошибок и побеждал в ситуациях, когда казалось, что у него нет шансов. Прежде Хэмилтон не был в такой хорошей форме. Я бы сравнил его с хорошим вином - не слишком старым, но достаточно выдержанным".

Тем временем участник программы SMP Racing россиянин Сергей Сироткин выразил уверенность в возвращении в "Формулу-1", а также рассказал, когда появится конкретика относительно его выступлений в следующем сезоне.

"Безусловно, это был трудный опыт, но он сделал меня сильнее. У меня есть четкое понимание того, что по объективным причинам мы не показали всего, что могли показать, не добились всех тех результатов, которых могли бы добиться. У меня внутри четкое осознание, что не все закончено в "Формуле-1". Мне ни в коем случае не хочется сдаваться, я очень надеюсь, что через год мы вернемся на стартовую решетку и докажем, что это было правильное решение - прийти в "Формулу-1". Сейчас мы пытаемся собрать все варианты, в ближайшие две недели, думаю, никакой конкретики не будет. Если она и появится, то в лучшем случае после новогодних праздников", - цитирует Сироткина ТАСС.

Спорт Формула-1
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