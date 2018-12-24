Ступени храма Вооруженных сил отольют из трофеев вермахта

Материал, из которого будут отлиты ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося в подмосковной Кубинке, возьмут из трофейной техники вермахта. Об этом в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, строительство храма идет по плану. Неделю назад было завершено возведение фундамента, в стадии завершения работы художников и дизайнеров.

"Это непростая работа, мы хотим сделать так, чтобы каждый квадратный метр этого храма был символичным. Поэтому ступени отольем из трофейной немецкой техники", - сказал Сергей Шойгу.

Напомним, о строительстве главного храма всех военных страны стало известно этой осенью.

На территории храма будет размещена выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и вооруженных сил. Согласно проекту, сооружение будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова. Остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Стоит отметить, что средства на строительство пойдут из добровольных пожертвований, для сбора которых создан специальный благотворительный фонд.