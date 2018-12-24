Сыграют ли Кокорин и Мамаев в футбол с сотрудниками СИЗО?

Футбольный матч "всех звезд Бутырки" с участием Кокорина и Мамаева может не состояться. Собеседники "РГ" в правоохранительных органах усомнились, что следствие может дать разрешение на такую игру. "В любом случае должно быть официально обращение. По нашим данным, оно к следствию пока не поступило", сообщили "РГ" представители МВД.

Об идее провести футбольной матч, где команда заключенных сразилась бы с командой сотрудников СИЗО, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, предложение уже одобрило руководство Федеральной службы исполнения наказаний.

Собрать команду заключенных вызвался Мамаев. "Я, конечно, за, - передает его слова Ева Меркачева. - Все, что мне нужно, чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь. Никто не откажется, вот увидите".

Увы, согласия футболистов в данном случае мало, нужна виза от следствия. Об этом напомнил агентству ТАСС секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Согласно действующим правилам, Кокорин и Мамаев не могут видеться друг с другом без разрешения следователя. Поэтому они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно", - сказал Иван Мельников.

Поэтому не исключено, что в команде сидельцев придется играть лишь кому-то одному из звездных футболистов-подельников.

Более того, составлять такую команду из заключенных надо не только с учетом их спортивной формы, но и требований режима. Одни категории заключенных положено отделять от других. Также нельзя, чтобы в команде оказались подельники по другим делам. Если, допустим, отличный вратарь и прекрасный по тюремным меркам нападающий проходят по одному делу об ограблении, придется кому-то из них остаться в камере.

Адвокат Юрий Коршунов в беседе с корреспондентом "РГ" заявил, что сама идея провести матч между сотрудниками и заключенными в какой-то мере революционна для нас. Однако, по его словам, сомнительно, чтобы в команду набрали подследственных и подсудимых.

"В следственном изоляторе есть отряд хозяйственного обслуживания, состоящий из осужденных, если набирать команду из них, то здесь не вижу никаких проблем, кроме того, что для такой игры надо в каком-то смысле поменять сознание и заключенным, и сотрудникам, - говорит адвокат. - Все-таки принято считать, что подобных вольностей между охраной и заключенными быть не должно".

Сыграть в команде "всех звезд Бутырки" мечтают многие заключенные. Но далеко не всем из них следствие разрешит блеснуть спортивным талантом

Впрочем, как рассказывали "РГ" представители тюремного ведомства, за рубежом подобные турниры - нормальная практика. Такой опыт постепенно перенимают и у нас. Например, недавно в той же Бутырке стартовал необычный проект: сотрудники следственного изолятора вместе с заключенными занимаются йогой. Есть в СИЗО условия и для футбола. Поле - на свежем воздухе, есть большая площадка между стенами и зданиями. Надо только очистить от снега, но это не проблема.

Вчера Ева Меркачева сообщила, что матч с участием звездных сидельцев все-таки может состояться, и пройдет после Рождества. "Конкретная дата будет определена позднее", - сказала она. Более того, есть запасной вариант, если следствие не даст "добро" на звездную игру. По словам Евы Меркачевой, тогда Мамаев и Кокорин могут быть разведены по времени на поле.

Один тайм проведет на поле Мамаев, в другом сыграет Кокорин, они не увидятся, на такой вариант, по ее данным, разрешения не нужно. Впрочем, правозащитница не теряет надежду, что следователь пойдет навстречу большому футболу в "Бутырке".