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Рубрика: В мире

Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии

Текст: Юрий Когалов

Сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать дорожную карту по урегулированию кризиса в стране. Об этом проинформировал в интервью агентству Sputnik член его команды Махаммад аль-Кайлюши.

Фото: Getty Images
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"В письме говорится о поддержке дорожной карты по урегулированию кризиса, о национальном примирении, привлечении всех ливийцев к участию в процессе урегулирования", - отметил аль-Кайлюши. По его словам, речи о возможном участии Сейфа аль-Ислама в президентских выборах там не шло. "Об этом еще рано говорить", - подчеркнул член его команды, добавив, что это зависит не только от желания сына Муаммара Каддафи, но и от закона, регулирующего проведение выборов. В настоящее время такой закон еще не издан, напомнил аль-Кайлюши.

Данное письмо было передано российской стороне в начале декабря.

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Москва поддерживает все группы, действующие в Ливии. "Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса", - отметил дипломат.

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В ноябре об этом говорил и премьер Дмитрий Медведев. По его словам, у раздираемой внутренними противоречиями страны есть все шансы для мирного урегулирования, но для этого важно, чтобы стороны были готовы идти на уступки.

В мире Африка Ливия
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