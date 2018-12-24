Tax free придет во все регионы России

Товарооборот магазинов, участвующих в пилотном проекте tax free, уже вырос на 25 процентов, сообщил "Российский газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сейчас в эксперименте участвуют около 400 объектов торговли в 12 регионах. "И мы намерены охватить системой всю территорию страны до конца следующего года после перевода сопутствующего документооборота в электронную форму", - поделился планами глава Минпромторга.

Большие перспективы и у интернет-торговли. Она растет темпами по 10 процентов в год. Впервые в прошлом году ее оборот превысил триллион рублей.

"И, по оценкам экспертов рынка, через четыре-пять лет эта цифра должна как минимум утроиться, - рассказал Мантуров. - Здесь мы как раз видим, что чем меньше излишних барьеров и регулирования, тем выше темпы роста. Это очень хороший пример, подтверждающий нашу логику, которую нужно применять ко всей отрасли и заниматься дерегулированием".

Полностью интервью Дениса Мантурова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".