Техасская нефть подешевела до 45 долларов впервые с июля 2017 года

Цена барреля легкой техасской смеси WTI опустилась ниже 45 долларов впервые с июля 2017 года. За сутки бочка подешевела на полтора доллара. Близкое по темпам падение показала североморская смесь Brent, подешевевшая до 53,5 доллара, следует из данных биржи ICE.

Снижение котировок возобновилось после публикации данных о буровой активности в США. За неделю, завершившуюся 21 декабря, число установок выросло впервые за последние три недели на десять единиц - до 883. Это максимум с начала ноября, следует из данных Baker Hughes.

Незадолго до публикации этих данных нефть корректировалась вверх, получив сигналы от министров стран ОПЕК о готовности пересмотреть параметры сделки по регулированию нефтедобычи. Кроме того, картель допустил, что сделку, которая действует до июля, могут продлить до конца года.