Турнир UFC перенесли из-за попавшегося на допинге бойца

В допинг-пробе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса обнаружены следы анаболического стероида. Поскольку американец является участником главного поединка турнира UFC, организаторам пришлось перенести соревнование из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Пройдет он 29 декабря.

Сейчас руководство UFC проводит проверку. При этом вице-президент организации Джефф Новицки не считает, что Джонс нарушил антидопинговые правила. "Доза крайне мала", - отметил он.

В анализах спортсмена могли обнаружить следы вещества, которые были найдены в его пробе еще в 2017 году. Тогда Джона отстранили на 15 месяцев и лишили чемпионского звания.

По словам Джонса, он с нетерпением ждет боя с Александром Густафссоном.

"Меня заботит лишь одно - возвращение титула в полутяжелом весе", - подчеркнул американец. "Я абсолютно чист. Перед поединком с Густафссоном я прошел все тесты Антидопингового агентства США (USADA). И они доказали это. Так что я жду нашей встречи с Густафссоном".